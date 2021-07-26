То, что на русском языке звучит как матерщина, может ежедневно использоваться за рубежом в быту, школах и даже в научных работах. Закордон 24 предлагает вашему вниманию подборку забавных межъязыковых омонимов.

Интересно Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Чешский

  • Herna – бильярд (заведение);
  • Rvačka – драка;
  • Úroda – урожай;
  • Pádlo – весло.

Венгерский

  • Magát hogy hivnak? – Как вас зовут?;
  • Pereibar – запрещать;
  • Ebeniste – столяр-краснодеревщик;
  • Ebedelni – обедать;
  • Eber – чуткий.

Итальянский

  • Figlio perduto – потерянный сын;
  • Ebbene – следовательно;
  • Babbo Natale – дед Мороз.

Испанский

  • Huerta – огород;
  • Huesos – кости;
  • Sobaco – подмышка;
  • Dura – твёрдый;
  • Manddar – отсылать.

Эстонский

  • Siiski – однако;
  • Mudilane – малыш;
  • Pisike – маленький;
  • Lohakas – халтурный;
  • Joobnud – пьяный;
  • Mudima – мять (что-либо).

Шведский

  • Jobbar – работать;
  • Pipa – курить либо пищать;
  • Kaka – пирожное;
  • Gnida – вытирать.

Финский

  • Sukka – носок;
  • Lohi – лосось;
  • Huivi – платок;
  • Huulipuna – губная помада;
  • Suklaa – шоколад.