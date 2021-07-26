То, что на русском языке звучит как матерщина, может ежедневно использоваться за рубежом в быту, школах и даже в научных работах. Закордон 24 предлагает вашему вниманию подборку забавных межъязыковых омонимов.

Интересно Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Чешский

Herna – бильярд (заведение);

Rvačka – драка;

Úroda – урожай;

Pádlo – весло.

Венгерский

Magát hogy hivnak? – Как вас зовут?;

Pereibar – запрещать;

Ebeniste – столяр-краснодеревщик;

Ebedelni – обедать;

Eber – чуткий.

Итальянский

Figlio perduto – потерянный сын;

Ebbene – следовательно;

Babbo Natale – дед Мороз.

Испанский

Huerta – огород;

Huesos – кости;

Sobaco – подмышка;

Dura – твёрдый;

Manddar – отсылать.

Эстонский

Siiski – однако;

Mudilane – малыш;

Pisike – маленький;

Lohakas – халтурный;

Joobnud – пьяный;

Mudima – мять (что-либо).

Шведский

Jobbar – работать;

Pipa – курить либо пищать;

Kaka – пирожное;

Gnida – вытирать.

Финский