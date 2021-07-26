То, что на русском языке звучит как матерщина, может ежедневно использоваться за рубежом в быту, школах и даже в научных работах. Закордон 24 предлагает вашему вниманию подборку забавных межъязыковых омонимов.
Интересно Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше
Чешский
- Herna – бильярд (заведение);
- Rvačka – драка;
- Úroda – урожай;
- Pádlo – весло.
Венгерский
- Magát hogy hivnak? – Как вас зовут?;
- Pereibar – запрещать;
- Ebeniste – столяр-краснодеревщик;
- Ebedelni – обедать;
- Eber – чуткий.
Итальянский
- Figlio perduto – потерянный сын;
- Ebbene – следовательно;
- Babbo Natale – дед Мороз.
Испанский
- Huerta – огород;
- Huesos – кости;
- Sobaco – подмышка;
- Dura – твёрдый;
- Manddar – отсылать.
Эстонский
- Siiski – однако;
- Mudilane – малыш;
- Pisike – маленький;
- Lohakas – халтурный;
- Joobnud – пьяный;
- Mudima – мять (что-либо).
Шведский
- Jobbar – работать;
- Pipa – курить либо пищать;
- Kaka – пирожное;
- Gnida – вытирать.
Финский
- Sukka – носок;
- Lohi – лосось;
- Huivi – платок;
- Huulipuna – губная помада;
- Suklaa – шоколад.