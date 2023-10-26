Костюм чи реальна загроза: поліція Швеції просить не використовувати муляжі зброї на Геловін

Шведські полісмени закликають подумати ще раз про свої образи для Геловіну. Через зростаючу хвилю насильства в Європі, просять не використовувати муляжі зброї у костюмах.

Пістолети, автомати, іграшкові гранати – все це може стати причиною непорозумінь з поліцією Швеції під час святкування Геловіну. Правоохоронці заздалегідь попередили про це шведів і просять ще раз подумати, чи варто використовувати муляжі зброї у своїх образах для вечірок.

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Поліцейські нагадують про "‎костюми без зброї"

На тлі останніх інцидентів у Європі та напруженої ситуації з бандами у Швеції, провокативний костюм може призвести до небезпечного інциденту. Цікаво, що попередження про іграшкову зброю не залежить від віку і стосується навіть дітей.

Певна тенденція є вже кілька років. Але останнім часом стало особливо помітно, що злочинці намагаються використовувати дітей для скоєння насильницьких дій. Тож люди стали більш настороженими,

– пояснив поліцейський регіону Ост Джонні Густафссон.

Останнім часом у Швеції неспокійно. Через це прем'єр-міністр Ульф Крістерссон у жовтні збирав засідання Ради національної безпеки. На ній обговорили, як реагуватимуть на безпекові виклики через активізацію злочинних груп у країні.

За 2023 рік у Швеції сталося понад 120 вибухів у будинках. Це пояснюють тим, що конкуруючі злочинні банди так з'ясовують стосунки. Останніми були вересневі вибухи у житлових районах Лінчепінга та Хассельбі, а також 23 жовтня у районі Стокгольма.

Швеція запровадить обмеження для авто

Влада Стокгольма вирішила заборонити автівкам на дизелі та бензині в'їжджати до центру міста. Оновлені правила почнуть діяти з 2025 року. Проєкт має назву "‎Екологічна зона" і з його допомогою хочуть розширити простір для прогулянок та велосипедів.

"‎Екологічна зона" охопить центральні квартали. В'їзд до них буде дозволений лише електрокарам, машинам поліції та швидкої. Цей проєкт – ще один крок до зменшення кількості викидів парникових газів.