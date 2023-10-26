Пистолеты, автоматы, игрушечные гранаты – все это может стать причиной недоразумений с полицией Швеции во время празднования Хэллоуина. Стражи порядка предупредили об этом шведов и просят еще раз подумать, стоит ли использовать муляжи оружия в своих образах для вечеринок.

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Полицейские напоминают о "костюмах без оружия"

На фоне последних инцидентов в Европе и напряженной ситуации с бандами в Швеции провокационный костюм может привести к опасному инциденту. Интересно, что предупреждение об игрушечном оружии не зависит от возраста и касается даже детей.

Определенная тенденция существует уже несколько лет. Но в последнее время стало особенно заметно, что преступники пытаются использовать детей для совершения насильственных действий. Поэтому люди стали более настороженными,

– объяснил полицейский региона Ост Джонни Густафссон.

В последнее время в Швеции неспокойно. Поэтому премьер-министр Ульф Кристерссон в октябре собирал заседание Совета национальной безопасности. На нем обсудили, как будут реагировать на вызовы безопасности из-за активизации преступных групп в стране.

За 2023 год в Швеции произошло более 120 взрывов в домах. Это объясняют тем, что конкурирующие преступные банды так выясняют отношения. Последними были сентябрьские взрывы в жилых районах Линчёпинга и Хассельби, а также 23 октября в районе Стокгольма.

Швеция введет ограничения для авто

Власти Стокгольма решили запретить автомобилям на дизеле и бензине въезжать в центр города. Обновленные правила начнут действовать с 2025 года. Проект называется "Экологическая зона" и с его помощью хотят расширить пространство для прогулок и велосипедов.

"Экологическая зона" охватит центральные кварталы. Въезд в них будет разрешен только электрокарам, машинам полиции и скорой помощи. Этот проект – еще один шаг к уменьшению количества выбросов парниковых газов.