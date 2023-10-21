Лоукостер майбутнього: штучний інтелект показав, якими можуть бути літаки Ryanair

За допомогою штучного інтелекту створили зображення літаків Ryanair із майбутнього. AI розмістив крісла аж на чотирьох ярусах.

У соцмережі X (колишній Twitter) користувач під ніком Marius Nicolescu опублікував оригінальне зображення. За допомогою штучного інтелекту він згенерував майбутній вигляд салону літака авіакомпанії Ryanair.

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Крісла на борту розміщені в 4 яруси. "‎Це мене не здивувало", – іронічно зазначив автор посту, натякаючи на те, що лоукостери заради вигоди постійно намагаються збільшити кількість місць в літаках, обмежуючи простір пасажирів.

У салоні "‎лайнера з майбутнього" сидіння розміщені максимально щільно. При цьому авіакомпанію не збентежило таке компактне розташування. З офіційного акаунту Ryanair додали лише коментар: "‎Занадто багато вікон".

Менше простору, більше пасажирів

Лише кілька років тому глава ірландського лоукостера навіть пропонував створити стоячі місця в літаках, щоб звільнити ще більше простору. Проте цю ідею поки не схвалюють авіаційні регулятори. Тому в Ryanair обрали іншу тактику і додали звичайні крісла до салонів, розмістивши ряди щільніше.

У 2014 році Ryanair навіть зробив спеціальне замовлення на особливу модель літака Boeing 737-8200. У ньому підвищена місткість – 197 крісел замість стандартних 189. Виробнику борту навіть довелось додавати до нового авіалайнера ще два виходи, щоб дотриматися норм з безпечної евакуації пасажирів.