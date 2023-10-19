Новий аеропорт у Камбоджі вже розпочав роботу. Старе летовище закривають, адже непокояться через те, що вібрації від частих рейсів можуть нашкодити фундаментам храмового комплексу Ангкор-Ват. А це пам'ятка ЮНЕСКО 12 століття і головний туристичний магніт Камбоджі.

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Що відомо про новий аеропорт Камбоджі?

Першим в новенькому аеропорту Сіємреап-Ангкор сів рейс із Таїланду компанії Bangkok Airways. В перший же день роботи на летовищі прийняли 16 перельотів.

Аеропорт побудували на відстані 40 кілометрів від храмів Ангкор-Вата, щоб не зашкодити видатній пам'ятці. Будівництво, яке фінансував Китай, коштувало 1,1 мільярда доларів. Його злітно-посадкова смуга має довжину 3 600 метрів, а вся територія аеропорту займає близько 700 гектарів землі.

Це летовище може приймати по 7 мільйонів пасажирів щороку. Амбітний план збільшити потік мандрівників через ці повітряні ворота до 12 мільйонів пасажирів до 2040 року.

Його будівництво стартувало у 2020 році на зміну старому аеропорту, який розташований усього за 5 кілометрів від храмового комплексу. Він поки приймає частину рейсів, але поступово буде закритий. У Камбоджі побоюються, що вібрації від регулярних рейсів поблизу храмів Ангкор-Вата можуть нашкодити віковим спорудам.

Офіційне і масштабне відкриття нового аеропорту заплановане на 16 листопада.

У Камбоджі будують ще один аеропорт, який обслуговуватиме столицю – Пномпень. Його вартість близько 1,5 мільярда доларів, будівництво фінансує Китай. Цей аеропорт планують закінчити в 2024 році. Він буде більшим і масштабнішим – його площа має сягнути 2 600 гектарів.

Камбоджа розвиває туризм

Туризм вважається одним з основних факторів економічного розвитку Камбоджі. Він поступово відновлюється після пандемії. Від початку цього року країна прийняла понад 3,5 мільйона іноземців, тоді як за весь 2019 рік (перед пандемією) її відвідало близько 6,6 мільйона туристів з усього світу.

Найбільше туристів прямують до Сіємпреапу, щоб побачити храмовий комплекс Ангкор-Ват, який є однією з найважливіших археологічних пам'яток Південно-Східної Азії та охороняється ЮНЕСКО. Кількість відвідувачів цього давнього храму також впала після коронавірусу. Зараз близько 1 000 – 1 500 людей приїздять сюди щодня.

Храмовий комплекс Ангкор-Ват / Фото Pixabay