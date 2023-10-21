В соцсети X (бывший Twitter) пользователь под ником Marius Nicolescu опубликовал оригинальное изображение. С помощью искусственного интеллекта он сгенерировал будущий вид салона самолета авиакомпании Ryanair.

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Кресла на борту расположены в 4 яруса. "‎Это меня не удивило", – иронически отметил автор поста, намекая на то, что лоукостеры ради дополнительной прибыли постоянно пытаются увеличить количество мест в самолетах, ограничивая пространство пассажиров.

В салоне "лайнера из будущего" сиденья размещены максимально плотно. При этом авиакомпанию не смутило столь компактное расположение. С официального аккаунта Ryanair добавили только комментарий: "Слишком много окон".

Меньше пространства, больше пассажиров

Лишь несколько лет назад глава ирландского лоукостера даже предлагал создать стоячие места в самолетах, чтобы освободить еще больше пространства. Однако эту идею пока не одобряют авиационные регуляторы. Поэтому в Ryanair выбрали другую тактику и добавили обычные кресла в салоны, разместив ряды поплотнее.

В 2014 году Ryanair даже сделал специальный заказ на особую модель самолета Boeing 737-8200. В нем повышена вместительность – 197 кресел вместо стандартных 189. Производителю борта даже пришлось добавлять к новому авиалайнеру еще два выхода, чтобы соблюдать нормы по безопасной эвакуации пассажиров.

Напомним, до конца октября у Ryanair продолжается большая распродажа билетов. Выгодные цены можно подобрать даже на зимние праздники.