Пляжні заборони Португалії: за що у країні штрафують аж до 36 000 євро

Португальські пляжі настільки приваблюють туристів, що влада змушена вдаватися до суворих заборон. Цього року тут особливо бережуть природу та спокій відпочивальників. Для цього часом вводять захмарні штрафи за порушення.

Зауваження поліції або несподіваний штраф – зовсім не те, чого чекають від відпустки на узбережжі. Перед тим як ідеально відпочити на пляжі в Португалії, ознайомтеся з усіма можливими обмеженнями. Повний список "‎пляжних заборон" – далі в матеріалі.

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Не галасуйте

Деякі правила поведінки на пляжах в Португалії складно назвати очевидними. Проте незнання законів, як відомо, не звільняє вас від відповідальності.

Відпочинок на пляжі часто асоціюється з активностями, компаніями й музикою. Але якщо ви в Португалії планували взяти на узбережжя портативні колонки – забудьте. Інакше можете отримати величезний штраф.

Тепер на деяких пляжах заборонена гучна музика. Таке рішення спровокували шумні туристи, які частенько заважали відпочивати іншим. Португальська морська поліція попереджає: будуть карати тих, хто приносить на узбережжя колонки й голосно вмикає музику.

Найбільше в цьому випадку вражають суми штрафів. За надмірний шум на пляжі в Португалії можуть покарати на суму від 200 і аж до 36 000 євро. Все залежить від того чи штрафують одного гамірного туриста, чи компанію або цілий бізнес. Дійсно, це якісь захмарні суми, але перевіряти, чи система штрафів у Португалії працює, ми вам не радимо.

Ваші розваги не мають заважати іншим / Фото Pexels

Активності – під питанням

На португальських пляжах не дозволені рухливі ігри з м'ячем будь-де. Тільки в спеціально відведених для забави місцях, щоб не заважати іншим відпочивальникам. Те ж саме з кемпінгами – розкладайтеся лише в окремих зонах.

Навіть не думайте розпалювати багаття – це суворо заборонено. Португальці бережуть природу та життя людей від пожеж.

Також у Португалії не можна рибалити там, де купаються люди. А збирати молюсків дозволено лише в спеціальних зонах.

Місця для серфінгу

Якщо плануєте приборкати хвилі на дошці – краще перевірте, чи підходить локація для серфінгу. Ті ж правила для інших активностей на воді: віндсерфінгу та кайтсерфінгу.

Перевірте місця для серфінгу / Фото Unsplash

До слова, на португальських пляжах заборонений проліт моторних літаків на висоті нижче 1000 футів (близько 300 метрів). Виняток тільки для авіації під час рятувальних операцій.

Особливу увагу приділяють чистоті узбережжя, тому на пляжах не дозволяється залишати сміття. Відпочивати біля моря з домашніми улюбленцями, наприклад, собаками, можна. Але на певних пляжах або у конкретних зонах.

Врахуйте всі ці обмеження, коли будете планувати відпустку в сонячній Португалії. Знання цих правил допоможе вам уникнути проблем із морською поліцією та непередбачуваних витрат.