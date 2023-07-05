Замечание полиции или неожиданный штраф – совсем не то, что ждут от отпуска на побережье. Чтобы идеально отдохнуть на пляже в Португалии, ознакомьтесь со всеми возможными ограничениями. Полный список "пляжных запретов" – далее в материале.

К теме Особенности жизни в Португалии: что нужно знать о жилье, транспорте и медицине

Не шумите

Некоторые правила поведения на пляжах в Португалии сложно назвать очевидными. Однако незнание законов, как известно, не освобождает вас от ответственности.

Отдых на пляже часто ассоциируется с активностями, компаниями и музыкой. Но если вы в Португалии планировали взять на побережье портативные колонки – забудьте. Иначе вы можете получить огромный штраф.

Теперь на некоторых пляжах запрещена громкая музыка. Такое решение спровоцировали шумные туристы, частенько мешавшие отдыхать другим. Португальская морская полиция предупреждает: будут наказывать тех, кто приносит на побережье колонки и громко включает музыку.

Больше всего в этом случае впечатляют суммы штрафов. За сильный шум на пляже в Португалии могут наказать на сумму от 200 и до 36 000 евро. Все зависит от того, кого штрафуют: одного шумного туриста, компанию или целый бизнес. Действительно, это какие-то заоблачные суммы, но проверять, работает ли система штрафов в Португалии, мы вам не советуем.

Ваши развлечения не должны мешать другим / Фото Pexels

Активности – под вопросом

На португальских пляжах не разрешены подвижные игры с мячом где угодно. Только в специально отведенных для этого местах, чтобы не мешать другим отдыхающим. То же самое с кемпингами – обустраивайтесь только в отдельных зонах.

Даже не думайте разводить костер – это строго воспрещено. Португальцы берегут природу и жизнь людей от пожаров.

Также в Португалии нельзя ловить рыбу там, где купаются люди. А собирать моллюсков разрешено только в специальных зонах.

Места для серфинга

Если планируете покорить волны на доске – лучше проверьте, подходит ли локация для серфинга. Те же правила для других активностей на воде: виндсерфинга и кайтсерфинга.

Проверьте места для серфинга / Фото Unsplash

К слову, на португальских пляжах запрещен пролет моторных самолетов на высоте ниже 1000 футов (около 300 метров). Исключение только для авиации во время спасательных операций.

Особое внимание уделяется чистоте побережья, поэтому на пляжах не разрешается оставлять мусор. Отдыхать у моря с домашними любимцами, например, собаками, можно. Но на некоторых пляжах или в конкретных зонах.

Учтите все эти ограничения, когда планируете отпуск в солнечной Португалии. Знание этих правил поможет избежать проблем с морской полицией и непредсказуемых расходов.