Чоловік, який прямував із Венеції до Стамбула, не міг більше витримати без сигарети в аеропорту. Він скористався службовим виходом, виламав двері і вибіг в "‎повітряну зону" летовища, щоб перекурити. Але його помітили правоохоронці.

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Прорвався на злітну смугу, щоб закурити

Чоловіка зупинили на злітній смузі аеропорту Марко Поло. Його миттю оштрафували на 2 000 євро, адже він прорвався до закритої для пасажирів частини аеропорту нелегально. Ба більше, він ще й закурив на злітно-посадковій смузі.

До речі, це вже третій подібний інцидент в аеропорту Венеції. Кількість туристів, яких штрафують за куріння у невстановлених місцях, останнім часом зростає. До випадку із пасажиром з Туреччини подібне порушення здійснила пара туристів: вони також проникли до забороненої зони на вулиці, щоб терміново покурити.

Куріння сигарет, навіть електронних, в аеропорту Венеції дозволене лише в суворо визначених місцях. Їх позначають спеціальним знаком, який чітко дає зрозуміти, що тут палять. Заборонено курити біля літаків, в зонах маневрування, залах очікування, біля гейтів та у комерційній зоні. Злітно-посадкова смуга – також табу.

Але деяких відчайдух це правило не зупиняє. Щоправда, це для них найдорожча сигарета – аж за 2 000 євро.

Історичне пограбування в аеропорту Барселони

Російських туристів обчистили прямо в черзі на посадку в літак. Через колосальну суму, яку вкрали у неуважних росіян, це пограбування в Іспанії назвали історичним. У них викрали сумки з цінностями на майже 8,5 мільйона євро.

Момент злочину відстежили на відео з камер спостереження. Поліцейські з'ясували, що була викрадена валіза Louis Vuitton і ексклюзивна сумка Hermés, інкрустована золотом і діамантами. За словами пограбованих росіян, вони мали у валізі близько 10 тисяч доларів готівкою. Але головні цінності були саме в сумці – коштовності з діамантами та годинники.

Регіональна поліція Каталонії затримала підозрюваних в зухвалому пограбуванні, перехопивши їх на шосе приблизно за 100 кілометрів від аеропорту. Розпорядитися вкраденими цінностями вони не встигли, тому все повернули власникам.