Мужчина, летевший из Венеции в Стамбул, не мог больше выдержать без сигареты в аэропорту. Он воспользовался служебным выходом, выломал дверь и выбежал в "воздушную зону" аэродрома, чтобы перекурить. Но его заметили правоохранители.

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Прорвался на взлетную полосу, чтобы закурить

Мужчину остановили на взлетной полосе аэропорта Марко Поло. Его мгновенно оштрафовали на 2 000 евро, ведь он прорвался в закрытую для пассажиров часть аэропорта нелегально. Более того, он еще и закурил на взлетно-посадочной полосе.

К слову, это уже третий подобный инцидент в аэропорту Венеции. Количество туристов, которых штрафуют за курение в неустановленных местах, в последнее время растет. До случая с пассажиром из Турции подобное нарушение совершила пара туристов: они также проникли в запретную зону на улице, чтобы срочно покурить.

Курение сигарет, даже электронных, в аэропорту Венеции разрешено только в строго определенных местах. Их обозначают специальным знаком, который четко дает понять, что здесь курят. Запрещено курить у самолетов, в зонах маневрирования, залах ожидания, возле гейтов и в коммерческой зоне. Взлетно-посадочная полоса – также табу.

Но некоторых отчаянных пассажиров это правило не останавливает. Правда, это для них самая дорогая сигарета – за 2 000 евро.

Историческое ограбление в аэропорту Барселоны

Российских туристов обчистили прямо в очереди на посадку в самолет. Из-за колоссальной суммы, которую украли у невнимательных россиян, это ограбление в Испании назвали историческим. У них похитили сумки с ценностями почти на 8,5 миллиона евро.

Момент преступления отследили на видео с камер наблюдения. Полицейские выяснили, что был похищен чемодан Louis Vuitton и эксклюзивная сумка Hermés, инкрустированная золотом и бриллиантами. По словам ограбленных россиян, у них в чемодане было около 10 тысяч долларов наличными. Но главные ценности были именно в сумке – драгоценности с бриллиантами и часы.

Региональная полиция Каталонии задержала подозреваемых в дерзком ограблении, перехватив их на шоссе примерно в 100 километрах от аэропорта. Распорядиться украденными ценностями они не успели, потому все вернули владельцам.