За що в Польщі можна отримати штраф під час поїздки до лісу
Джерело:Нова Польща
Поляки часто вибираються за місто на вихідних. Але якщо ви запланували поїздку до лісу, слід памятати про деякі правила, аби не нарватися на штраф.
Що варто знати про водіння в лісі у Польщі
Правила на дорогах загального користування зрозумілі – ми можемо їздити практично будь-якою дорогою, де, звісно, це не заборонено відповідними знаками. А ось у випадку з лісами все навпаки. У лісі можна пересуватися тільки спеціально визначеними дорогами і паркуватися в спеціальних місцях, а їздити лісами, як правило, заборонено.
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Який штраф для водія за в'їзд до лісу
У лісах Польщі лісничий має право зупиняти транспортні засоби та перевіряти водіїв. Ба більше, охоронець може ще й покарати штрафом. Так, Лісова охорона може виписати штраф на суму від 20 до 500 злотих. Штрафних балів за в'їзд до лісу не буде.
Максимальний штраф зустрічається рідко і призначений для водіїв, які свідомо нищать ліс. Штраф у 500 злотих також буває, коли водій сперечається з лісничим і відмовляється виконувати його вказівки. Наприклад, з'їхати з лісової дороги, якою заборонено їздити. Однак у більшості випадків штрафи значно менші. Найчастіше водії порушують правила через банальне незнання.До слова! За 2021 рік Лісова охорона Польщі виписала понад десять тисяч штрафів. А за знищення рослинності автомобілем можна нарватися на штраф до 1000 злотих.
Для боротьби з несвідомими водіями лісники активно використовують камери стеження. Їх можуть розміщувати на годівницях, на верхівках дерев, у кущах або занедбаних дуплах.
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