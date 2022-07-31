Що варто знати про водіння в лісі у Польщі

Правила на дорогах загального користування зрозумілі – ми можемо їздити практично будь-якою дорогою, де, звісно, це не заборонено відповідними знаками. А ось у випадку з лісами все навпаки. У лісі можна пересуватися тільки спеціально визначеними дорогами і паркуватися в спеціальних місцях, а їздити лісами, як правило, заборонено.

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Який штраф для водія за в'їзд до лісу

У лісах Польщі лісничий має право зупиняти транспортні засоби та перевіряти водіїв. Ба більше, охоронець може ще й покарати штрафом. Так, Лісова охорона може виписати штраф на суму від 20 до 500 злотих. Штрафних балів за в'їзд до лісу не буде.

Максимальний штраф зустрічається рідко і призначений для водіїв, які свідомо нищать ліс. Штраф у 500 злотих також буває, коли водій сперечається з лісничим і відмовляється виконувати його вказівки. Наприклад, з'їхати з лісової дороги, якою заборонено їздити. Однак у більшості випадків штрафи значно менші. Найчастіше водії порушують правила через банальне незнання.

До слова! За 2021 рік Лісова охорона Польщі виписала понад десять тисяч штрафів. А за знищення рослинності автомобілем можна нарватися на штраф до 1000 злотих.

Для боротьби з несвідомими водіями лісники активно використовують камери стеження. Їх можуть розміщувати на годівницях, на верхівках дерев, у кущах або занедбаних дуплах.

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