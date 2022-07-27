Згідно з новими штрафами, які діють з січня цього року, за обгін на пішохідному переході або безпосередньо перед ним потрібно заплатити 1500 злотих. Але якщо у випадку з обгоном на пішохідному переході ситуація зрозуміла, то поняття "безпосередньо перед ним" є неоднозначним.

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Тому уповноважений міністр інфраструктури з питань безпеки дорожнього руху Марек Дворак запропонував ідею, як це положення можна врегулювати. Вона полягає у встановленні знаку А-16.



Знак А-16 / Фото INTERIA.PL

Обгін за знаком А-16 заборонено

Де сьогодні встановлено знак А-16? Насамперед перед переходами, які погано проглядаються. Він також є обов’язковим на дорогах, де обмеження швидкості перевищує 60 кілометрів на годину і де немає світлофорів. Якби ідея Дворака була реалізована, це означало б, що знак А-16, ймовірно, мав би стояти перед кожним пішохідним переходом у Польщі.

Що б це означало для водіїв? Обгін заборонено одразу після знаку А-16 – за 100 метрів до переходу для пішоходів на дорогах з обмеженням швидкості 60 кілометрів на годину, а також від 150 до 300 метрів, де обмеження швидкості вище.

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