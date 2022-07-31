Что следует знать о вождении в лесу в Польше

Правила на дорогах общего пользования ясны – мы можем ездить практически по любой дороге, где, конечно, это не запрещено соответствующими знаками. А вот в случае с лесами все наоборот. В лесу можно передвигаться только по специально определенным дорогам и парковаться в специальных местах, а ездить по лесам, как правило, запрещено.

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Какой штраф для водителя за въезд в лес

В лесах Польши лесничий имеет право останавливать транспортные средства и проверять водителей. Более того, охранник может еще и наказать штрафом. Так, Лесная охрана может выписать штраф на сумму от 20 до 500 злотых. Штрафных баллов за въезд в лес не будет.

Максимальный штраф встречается редко и предназначен для водителей, сознательно уничтожающих лес. Штраф в 500 злотых тоже бывает, когда водитель спорит с лесничим и отказывается выполнять его указания. Например, съехать с лесной дороги, по которой запрещено ездить. Однако в большинстве случаев штрафы значительно меньше. Чаще всего водители нарушают правила по банальному незнанию.

К слову! За 2021 год Лесная охрана Польши выписала более десяти тысяч штрафов. А за уничтожение растительности на автомобиле можно нарваться на штраф до 1000 злотых.

Для борьбы с бессознательными водителями лесники активно используют камеры слежения. Их могут размещать на кормушках, на верхушках деревьев, в кустах или заброшенных дуплах.