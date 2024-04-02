"Сюрпрайз-сюрпрайз": ще одна країна скасувала безплатні візи для росіян

Весь цивілізований світ втомлюється від росіян. Вони не хочуть нічого змінювати у своїй країні, натомість намагаються "відсидітися" у теплих країнах, порушуючи місцеві правила та руйнуючи місцеві культури.

Втомилася від росіян і Шрі-Ланка. Країна вирішила скасувати безплатні візи для росіян. Про це вже побідкалися в асоціації туроператорів Росії, інформує Закордон 24.

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Вже з 1 квітня росіяни, які хочуть побувати на Шрі-Ланці, змушені отримати електронний дозвіл на в'їзд або ж візу після прильоту на територію країни.

Варто зауважити, що раніше Шрі-Ланка вже скасувала візи для сотень тисяч росіян, які втекли на територію країни після 24 лютого 2022 року. Їм давали два тижні, аби виїхати зі Шрі-Ланки. Причиною такого рішення була жахлива поведінка росіян. Зокрема, вони нехтували законом й відкривали незаконний бізнес. Окрім того, місцеві жителі були шоковані расизмом з боку росіян.

Росіян упіймали за вандалізмом

Тим часом у Таїланді двох росіян упіймали за вандалізмом. Євген Єгоров та Олег Ширшов спершу розпили алкогольні напої, а тоді пішли псувати вулиці Пхукета. Зокрема, вони зіпсували знак "Паркування заборонено" на пішохідній доріжці, а також – розмалювали фарбою вивіску ресторану. Згодом з'ясувалося, що один з росіян ще й перебував за кермом орендованого байка.