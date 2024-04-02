Устала от россиян и Шри-Ланка. Страна решила отменить бесплатные визы для россиян. Об этом уже сообщили в ассоциации туроператоров России, информирует Закордон 24.

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Уже с 1 апреля россияне, которые хотят побывать на Шри-Ланке, вынуждены получить электронное разрешение на въезд или визу по прилету на территорию страны.

Стоит заметить, что ранее Шри-Ланка уже отменила визы для сотен тысяч россиян, которые сбежали на территорию страны после 24 февраля 2022 года. Им давали две недели, чтобы выехать из Шри-Ланки. Причиной такого решения было ужасное поведение россиян. В частности, они пренебрегали законом и открывали незаконный бизнес. Кроме того, местные жители были шокированы расизмом со стороны россиян.

Россиян поймали за вандализмом

Тем временем в Таиланде двух россиян поймали за вандализмом. Евгений Егоров и Олег Ширшов сначала распили алкогольные напитки, а потом пошли портить улицы Пхукета. В частности, они испортили знак "Парковка запрещена" на пешеходной дорожке, а также – разрисовали краской вывеску ресторана. Впоследствии выяснилось, что один из россиян еще и находился за рулем арендованного байка.