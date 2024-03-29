Зокрема, сповна "насолодитися" "справжньою російською душею" зміг Таїланд. Там двоє п'яних туристів-вандалів Євген Єгоров та Олег Ширшов псували вулиці Пхукета. Вони залишали там свої "таємні послання".

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На щастя, росіян вдалося затримати. Це сталося 25 березня. До того часу вони встигли зіпсувати знак "Паркування заборонено" на пішохідній доріжці. Окрім того, п'яні вандали розмалювали фарбою вивіску ресторану біля відділення державного банку на території району Патонг.

Коли їх затримали, Єгоров та Ширшов заявили, що були п'яними. На момент скоєння варварства Єгоров ще й перебував за кермом орендованого мотоцикла. Тим часом Ширшов був пасажиром.

На Балі росіяни теж "відзначилися"

Острів Балі й раніше страждав від російських туристів. Місцеві жителі скаржилися, що ті намагаються знищити їхню культуру й осквернити священні місця. Острів навіть змінив правила в'їзду, аби хоч трішки убезпечити себе від варварства.

Однак не минуло й місяця, як росіяни знову "відзначилися". Цього разу 53-річна туристка з країни-агресорки відмовлялася оплачувати свої рахунки. Мовиться про їжу в ресторанах та кафе, а також – спа-послуги в салонах. Фінальним акордом стало те, що жінка увірвалася до готелю й вимагала, щоб їй дозволили безплатно переночувати. Горе-туристку депортували.