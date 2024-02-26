Шрі-Ланка припинила видавати росіянам візи. Громадяни країни-агресорки мають залишити країну упродовж двох тижнів.

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За офіційними даними, на територію Шрі-Ланки вже прибуло понад 280 тисяч росіян. Скільки з них продовжили 30-денну туристичну візу, наразі невідомо.

Водночас скарги на росіян ростуть, як гриби після дощу. Зокрема, вони ведуть незаконний бізнес на території країни. Окрім того, ставлення до росіян погіршується на тлі їхньої ганебної політики "лише для білих".

Це сталося на тлі шаленої негативної реакції в соціальних мережах на російські підприємства, які ведуть політику "лише для білих". Ці підприємства, зокрема, – бари, ресторани, водні види спорту та послуги з оренди транспортних засобів,

– мовиться у повідомленні.

Як світ втомився від росіян

Росіяни продовжують шокувати світ своїми дикими вчинками. Острів Балі так втомився від громадян країни-агресорки, що змінив правила для в'їзду. Наголошують, що росіяни зневажають та намагаються знищити культуру місцевих. Зокрема, так званий російський блогер сфотографувався без штанів на тлі священної гори Агунг, яку вважають пуповиною світу.

Окрім того, очищуватися від росіян почала й Туреччина. Росіянам там перестають видавати посвідки на постійне проживання. Наголошують, що навіть Анталія – "найбільш російське місто" Туреччини – втрачає свій статус.