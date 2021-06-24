Шопінг у Польщі 2021: коли і де шукати знижки влітку

Сезонні знижки часто приваблюють у магазини купу людей. Безліч українців у Польщі з нетерпінням чекають щорічних розпродажів, щоб оновити власний гардероб, витративши невелику суму грошей.

Які ж пропозиції підготували відомі бренди у літній сезон? На які знижки та акції можна розраховувати? Про це, й у яких магазинах вже знижено ціни – далі у матеріалі.

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Коли шукати знижки

Традиційно перші невеликі знижки з'являються на польських вітринах на початку червня. Під зменшення ціни потрапляють товари, які не змогли продати у весняний сезон, або ж ті, які залишились на складах онлайн-магазинів.

Вибір тут невеликий, а що стосується одягу – то й взагалі складно знайти потрібний розмір.

У червні знижок на одяг у Польщі не дуже багато / Фото Pexels

Суттєві знижки можна побачити у торгових центрах Польщі вже ближче до початку липня. Це перший етап розпродажів, коли товарів найбільше, а вибір – найширший.

Однак, найкраще зекономити можна у серпні – до середини місяця ціни знижуються до 70%. Щоправда, в цей час зазвичай залишаються лише найбільші та найменші розміри.

Найбільші знижки у Польщі можна знайти у серпні / Фото Pexels

Де шукати знижки

Цьогоріч найпривабливіші акції та знижки в другій половині літа пройдуть у магазинах:

Zara;

Bershka;

Pull & Bear;

Stradivarius;

Sinsay;

Reserved;

House;

New Yorker;

Cropp;

Mohito;

CCC;

Etam;

Massimo Dutti;

Tommy Hilfiger;

Guess.

Особливої уваги заслуговують польські взуттєві гіганти – CCC та Eobuwie. Обидві мережі магазинів уже розпочали великі дисконтні кампанії.

В онлайн-магазині Eobuwie вже діють знижки до 50% / Скриншот сайту eobuwie.com.pl

Вже зараз за зниженими цінами тут можна придбати взуття брендів Gino Rossi, Jenny Fairy, New Balance, Nike тощо.

У розпал розпродажів всередині липня у Польщі, окрім одягу та взуття, можна за вигідними цінами придбати постіль, меблі, косметику, парфуми та побутову техніку.