Какие же предложения подготовили известные бренды в летний сезон? На какие скидки и акции можно рассчитывать? Об этом, и в каких магазинах уже снижены цены – далее в материале.
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Когда искать скидки
Традиционно первые небольшие скидки появляются на польских витринах в начале июня. Под снижение цены попадают товары, которые не смогли продать в весенний сезон, или же те, которые остались на складах онлайн-магазинов.
Выбор здесь невелик, а что касается одежды – и вообще сложно найти нужный размер.
В июне скидок на одежду в Польше не очень много / Фото Pexels
Существенные скидки можно увидеть в торговых центрах Польши уже ближе к началу июля. Это первый этап распродаж, когда товаров больше всего, а выбор – широкий.
Однако, лучше всего сэкономить можно в августе – к середине месяца цены снижаются до 70%. Правда, в это время обычно остаются только самые большие и самые маленькие размеры.
Самые большие скидки в Польше можно найти в августе / Фото Pexels
Где искать скидки
В этом году самые привлекательные акции и скидки во второй половине лета пройдут в магазинах:
- Zara;
- Bershka;
- Pull & Bear;
- Stradivarius;
- Sinsay;
- Reserved;
- House;
- New Yorker;
- Cropp;
- Mohito;
- CCC;
- Etam;
- Massimo Dutti;
- Tommy Hilfiger;
- Guess.
Особого внимания заслуживают польские обувные гиганты – CCC и Eobuwie. Обе сети магазинов уже начали крупные дисконтные кампании.
В онлайн-магазине Eobuwie уже действуют скидки до 50% / Скриншот сайта eobuwie.com.pl
Уже сейчас по сниженным ценам здесь можно приобрести обувь брендов Gino Rossi, Jenny Fairy, New Balance, Nike и другие.
В разгар распродаж в середине июля в Польше, кроме одежды и обуви, можно по выгодным ценам приобрести постель, мебель, косметику, духи и бытовую технику.