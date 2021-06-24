Які ж пропозиції підготували відомі бренди у літній сезон? На які знижки та акції можна розраховувати? Про це, й у яких магазинах вже знижено ціни – далі у матеріалі.
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Коли шукати знижки
Традиційно перші невеликі знижки з'являються на польських вітринах на початку червня. Під зменшення ціни потрапляють товари, які не змогли продати у весняний сезон, або ж ті, які залишились на складах онлайн-магазинів.
Вибір тут невеликий, а що стосується одягу – то й взагалі складно знайти потрібний розмір.
У червні знижок на одяг у Польщі не дуже багато / Фото Pexels
Суттєві знижки можна побачити у торгових центрах Польщі вже ближче до початку липня. Це перший етап розпродажів, коли товарів найбільше, а вибір – найширший.
Однак, найкраще зекономити можна у серпні – до середини місяця ціни знижуються до 70%. Щоправда, в цей час зазвичай залишаються лише найбільші та найменші розміри.
Найбільші знижки у Польщі можна знайти у серпні / Фото Pexels
Де шукати знижки
Цьогоріч найпривабливіші акції та знижки в другій половині літа пройдуть у магазинах:
- Zara;
- Bershka;
- Pull & Bear;
- Stradivarius;
- Sinsay;
- Reserved;
- House;
- New Yorker;
- Cropp;
- Mohito;
- CCC;
- Etam;
- Massimo Dutti;
- Tommy Hilfiger;
- Guess.
Особливої уваги заслуговують польські взуттєві гіганти – CCC та Eobuwie. Обидві мережі магазинів уже розпочали великі дисконтні кампанії.
В онлайн-магазині Eobuwie вже діють знижки до 50% / Скриншот сайту eobuwie.com.pl
Вже зараз за зниженими цінами тут можна придбати взуття брендів Gino Rossi, Jenny Fairy, New Balance, Nike тощо.
У розпал розпродажів всередині липня у Польщі, окрім одягу та взуття, можна за вигідними цінами придбати постіль, меблі, косметику, парфуми та побутову техніку.