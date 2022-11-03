Так, уже відучора, 2 листопада, полякам та гостям країни потрібно платити більше за квитки на потяги таких перевізників, як Koleje Małopolskie, POLREGIO і Koleje Śląskie. Нові ціни актуальні для Малопольщі (Краківське воєводство, Сандомирське воєводство та Люблінське воєводство).

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У Малопольщі подорожчав проїзд у потягах

Приміром, ціна квитка з головного залізничного вокзалу Кракова до місцевого аеропорту зросла на 3 злотих. Тепер за поїздку у цьому напрямку доведеться заплатити 17 злотих.

Крім цього, найдешевший одноразовий квиток, власники якого могли проїхати до десяти кілометрів, також додав у ціні. З 2 листопада 2022 року він коштує 5,50 злотих, замість 4,50 злотих.

Подорожчали й місячні проїзні. Якщо раніше за користування потягами впродовж місяця потрібно було заплатити 100 злотих, то тепер ціна становить 109 злотих.