Так, уже со вчерашнего дня, 2 ноября, полякам и гостям страны нужно платить больше за билеты на поезда таких перевозчиков, как Koleje Małopolskie, POLREGIO и Koleje ŚląskieНовые цены актуальны для" Малопольши (Краковское воеводство, Сандомирское и Люблинское воеводство).

Читайте также Правила перевозки детей в Польше: что нужно знать родителям-водителям

В Малопольще подорожал проезд в поездах

К примеру, цена билета с главного железнодорожного вокзала Кракова в местный аэропорт выросла на 3 злотых. Теперь за поездку в этом направлении придется заплатить 17 злотых.

Кроме того, самый дешевый одноразовый билет, владельцы которого могли проехать до десяти километров, также прибавил в цене. Со 2 ноября 2022 года он стоит 5,50 злотых, вместо 4,50 злотых.

Подорожали и месячные проездные. Если раньше за пользование поездами за месяц нужно было заплатить 100 злотых, то теперь цена составляет 109 злотых.