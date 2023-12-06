Вже в кінці грудня перевізник почне обслуговувати нові рейси з Варшави та Кракова в Анталію та Ізмір. Деталі напрямків – далі у матеріалі!

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Нові рейси з Варшави та Кракова в Туреччину від Pegasus:

Краків – Анталія: з 31 грудня один раз на тиждень у неділю;

з 31 грудня один раз на тиждень у неділю; Варшава – Анталія: з 29 грудня один раз на тиждень у п'ятницю;

з 29 грудня один раз на тиждень у п'ятницю; Варшава – Ізмір: з 30 грудня один раз на тиждень в суботу;

Зараз в мережі авіакомпанії Pegasus є також прямі рейси з Варшави та Кракова в Анкару.

Pegasus запустить три нові рейси з Польщі в Туреччину / Скриншот з сайту Pegasus

Анонсована ціна на квитки від 59,99 долара, але в продажу можна знайти й трохи нижчі ціни – від 55 доларів в один бік.

Квитки можна придбати на офіційному сайті flypgs.com. Також радимо скористатися пошуковим агрегатором типу kiwi.com.

Приклад бронювання авіаквитків Ізмір – Варшава на 17 лютого 2024 року / Скриншот з сайту Pegasus

Ryanair запускає 16 нових рейсів у Дубровник

Ірландська авіакомпанія Ryanair у квітні 2024 року планує розширити власну мережу рейсів з Дубровника і додати 16 нових рейсів між відомим туристичним містом на узбережжі Адріатичного моря та містами Європи. Звідки можна буде дешево подорожувати літаком до Хорватії – читайте за посиланням!

Також лоукостер планує відкрити сезонну базу в Хорватії. Оскільки це одна із найпопулярніших серед туристів європейських країн, яка влітку приваблює мільйони людей.