Однако морской болезни или по-научному кинетозу лучше предотвратить, чем потом бороться с последствиями ее проявления. Так, казахстанская авиакомпания Air Astana опубликовала советы, как пассажиры могут избежать укачивания во время полета на самолете.

Читайте также Pegasus запускает 3 новых рейса из Польши в Турцию: детали курортных направлений

Как избежать укачивания при полете самолетом?

Действия поделены на те, которые нужно или наоборот, не нужно производить перед полетом, а также во время перелета.

До вылета пассажирам нужно хорошо выспаться, избегать стресса и ни в коем случае не употреблять алкоголь, даже если он вас расслабляет.

Место в самолете лучше выбирать в носовой части салона или рядом с крылом – здесь болтовня ощущается меньше. Это можно сделать во время онлайн регистрации на рейс.

Перед посадкой в самолет выпейте горячий чай с имбирем и перекусите. Не лишним будет запастись мятными леденцами и выпить специальное лекарство против укачивания.

Поскольку жирная, соленая и острая пища может усугубить симптомы морской болезни, такую пищу лучше не употреблять в полете. Для этого закажите себе специальное диетическое питание перед вылетом.

Позаботьтесь заранее о еде на борту самолета / Фото Unsplash

Уже непосредственно во время полета пейте больше воды и постарайтесь отвлечься. Для этого можно просмотреть фильм на мобильном телефоне или на экране бортовой системы развлечений, если самолет оснащен таким оборудованием.

Облегчить состояние поможет и индивидуальная вентиляция панели над головой – для этого направьте на себя поток холодного воздуха.

Если следовать таким советам, то, вероятнее всего, вам удастся побороть кинетоз и сможете насладиться авиапутешествием.

Полезные советы, как не потерять багаж

Туристов предупредили об одной простой ошибке, которую часто допускают пассажиры, когда регистрируют свой багаж. Маленькая рассеянность может привести к потере вещей.

Путешественники нередко игнорируют старые багажные наклейки на чемоданах. Этого делать не стоит, уверяет управляющий директор компании 1st Move International Майк Харви. И вот почему.

ЕС призывает авиакомпании ввести единые размеры багажа

Европейская комиссия призывает авиакомпании, обслуживающие рейсы на территории ЕС стандартизировать размеры багажа. Так надеются избавиться от путаниц и сделать путешествия более удобными.

Отсутствие единых правил у авиакомпаний часто сбивает пассажиров и становится причиной дополнительных расходов. Это и собираются поправить евродепутаты.