Однако морской болезни или по-научному кинетозу лучше предотвратить, чем потом бороться с последствиями ее проявления. Так, казахстанская авиакомпания Air Astana опубликовала советы, как пассажиры могут избежать укачивания во время полета на самолете.
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Как избежать укачивания при полете самолетом?
Действия поделены на те, которые нужно или наоборот, не нужно производить перед полетом, а также во время перелета.
До вылета пассажирам нужно хорошо выспаться, избегать стресса и ни в коем случае не употреблять алкоголь, даже если он вас расслабляет.
Место в самолете лучше выбирать в носовой части салона или рядом с крылом – здесь болтовня ощущается меньше. Это можно сделать во время онлайн регистрации на рейс.
Перед посадкой в самолет выпейте горячий чай с имбирем и перекусите. Не лишним будет запастись мятными леденцами и выпить специальное лекарство против укачивания.
Поскольку жирная, соленая и острая пища может усугубить симптомы морской болезни, такую пищу лучше не употреблять в полете. Для этого закажите себе специальное диетическое питание перед вылетом.
Позаботьтесь заранее о еде на борту самолета / Фото Unsplash
Уже непосредственно во время полета пейте больше воды и постарайтесь отвлечься. Для этого можно просмотреть фильм на мобильном телефоне или на экране бортовой системы развлечений, если самолет оснащен таким оборудованием.
Облегчить состояние поможет и индивидуальная вентиляция панели над головой – для этого направьте на себя поток холодного воздуха.
Если следовать таким советам, то, вероятнее всего, вам удастся побороть кинетоз и сможете насладиться авиапутешествием.
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