От нарешті відома точна дата. Її назвав комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

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У своїй промові в eu-LISA єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон повідомила, що EES запрацює 10 листопада 2024 року. Це перший випадок, коли ЄС офіційно підтвердив дату її впровадження та встановив цільовий день.

Після інтенсивного діалогу з державами-членами, з вами, з різними зацікавленими сторонами я вирішила, що система запрацює 10 листопада. Законодавчо необхідні різні кроки, перш ніж Комісія зможе прийняти офіційне рішення, але я з гордістю повідомляю сьогодні, що 10 листопада є кінцевим днем,

– каже Йоханссон.

На додаток до офіційного підтвердження дати запуску EES, комісар Йоханссон також повідомила, що влада зараз перебуває на завершальній стадії тестування.

До слова. Йоханссон додала, що щороку це вплине на 700 мільйонів людей, які подорожують до Європи. Водночас вона підкреслила, що система забезпечить 450 мільйонам європейців відчуття безпеки.

Що таке EES і як це вплине на в'їзд іноземців до ЄС?

З метою посилення безпеки кордонів та спрощення процесу в'їзду Європейський Союз запустив EES – сучасну автоматизовану ІТ-систему, призначену для реєстрації іноземних мандрівників, які в'їжджають до ЄС з метою короткострокового перебування. Система застосовуватиметься до всіх громадян країн, що не є членами ЄС, незалежно від того, чи мають вони право на безвізовий в'їзд, чи ні.

Система замінить нинішній ручний штамп у паспорті та реєструватиме:

ім'я мандрівника,

тип проїзного документа,

біометричні дані (відбитки пальців і зображення обличчя),

дату та місце в'їзду та виїзду з ЄС;

відмови у в'їзді.

Нова система спрямована на модернізацію управління кордонами та запобігання нелегальній міграції. Європейська система в'їзду/виїзду (EES) покликана посилити захист ЄС від несанкціонованого в'їзду, а також захистити безпеку європейських громадян. EES відіграватиме вирішальну роль в ідентифікації осіб, які наразі проживають на території ЄС, а також тих, хто намагається в'їхати за підробленими документами.

Після запуску усі іноземці повинні будуть зареєструватися в системі. Дані мандрівників зберігатимуться в безпечній базі даних протягом 3 років. Це означає, що мандрівникам не потрібно буде проходити процес реєстрації кожного разу, коли вони в'їжджають і виїжджають.