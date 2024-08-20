Відповідний проєкт вже підготували у Міністерстві внутрішніх справ. Наразі статус тимчасового захисту для українців передбачений до 2025 року. Водночас його хочуть продовжити до 4 березня 2024 року.

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Українці активно подають заявки

За даними Департаменту міграції, українці продовжують активно подають заявки, аби отримати тимчасовий захист. Щодня їх надходять до 30 – 40. Станом на серпень 2024 року тимчасовий захист мають понад 44 тисячі людей.

Агне Білотайте – міністр внутрішніх справ – заявив, що продовження тимчасового захисту матиме позитивні наслідки як для українців, так і для представників Литви. Це зменшить адміністративне навантаження на українців та співробітників Департаменту міграції. Окрім того, мовиться про полегшення управління потоком заяв перед березнем 2025 року.

Варто зауважити, що наразі Єврокомісія ініціювала продовження тимчасового захисту до березня 2026 року. Країнам рекомендують ухвалити відповідні рішення на місцях. Загалом тимчасовим захистом на території ЄС користуються понад 4 мільйони українців.

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