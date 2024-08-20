Вот наконец известна точная дата. Ее назвал комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

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В своей речи в eu-LISA еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что EES заработает 10 ноября 2024 года. Это первый случай, когда ЕС официально подтвердил дату ее внедрения и установил целевой день.

После интенсивного диалога с государствами-членами, с вами, с различными заинтересованными сторонами я решила, что система заработает 10 ноября. Законодательно необходимы различные шаги, прежде чем Комиссия сможет принять официальное решение, но я с гордостью сообщаю сегодня, что 10 ноября является конечным днем,

– говорит Йоханссон.

В дополнение к официальному подтверждению даты запуска EES, комиссар Йоханссон также сообщила, что власть сейчас находится на завершающей стадии тестирования.

К слову. Йоханссон добавила, что ежегодно это повлияет на 700 миллионов людей, которые путешествуют в Европу. В то же время она подчеркнула, что система обеспечит 450 миллионам европейцев ощущение безопасности.

Что такое EES и как это повлияет на въезд иностранцев в ЕС?

С целью усиления безопасности границ и упрощения процесса въезда Европейский Союз запустил EES – современную автоматизированную ИТ-систему, предназначенную для регистрации иностранных путешественников, которые въезжают в ЕС с целью краткосрочного пребывания. Система будет применяться ко всем гражданам стран, не являющихся членами ЕС, независимо от того, имеют ли они право на безвизовый въезд, или нет.

Система заменит нынешний ручной штамп в паспорте и будет регистрировать:

имя путешественника,

тип проездного документа,

биометрические данные (отпечатки пальцев и изображение лица),

дату и место въезда и выезда из ЕС;

отказы во въезде.

Новая система направлена на модернизацию управления границами и предотвращения нелегальной миграции. Европейская система въезда/выезда (EES) призвана усилить защиту ЕС от несанкционированного въезда, а также защитить безопасность европейских граждан. EES будет играть решающую роль в идентификации лиц, которые сейчас проживают на территории ЕС, а также тех, кто пытается въехать по поддельным документам.

После запуска все иностранцы должны будут зарегистрироваться в системе. Данные путешественников будут храниться в безопасной базе данных в течение 3 лет. Это означает, что путешественникам не нужно будет проходить процесс регистрации каждый раз, когда они въезжают и выезжают.