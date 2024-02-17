Карма подіяла миттєво: сім'я вкрала місця у літаку й поплатилася за це

Одна з найнеприємніших ситуацій у літаку – це коли хтось краде твоє місце. На жаль, такі випадки почастішали. Жінка на ім'я Лів поділилася у мережі своєю історією.

Лів розповіла, що вони з рідними завчасно подбали про квитки й обрали для себе зручні місця. Водночас вже у літаку з'ясувалося: їх вкрала інша сім'я.

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Спершу Лів спробувала пояснити крадіям місць, що їм варто пересісти. Однак жодної відповіді не отримала. Чоловік та дружина вдавали, наче не бачать Лів, а їхня донька-підліток пробурмотала, що вона прийшла першою й зайняла те місце, яке хотіла.

Зрештою, Лів вирішила не псувати собі нерви й сіла на вільне місце. Її родичі також не протестували. Водночас карма спрацювала майже миттєво. Не минуло навіть години польоту, як мамі-крадійці знадобилося зарядити телефон. Однак упс, щось пішло не так. Жінка нарешті перестала вдавати, що не помічає Лів й запитала, чи її USB та розетка – працюють.

Лів зауважила, що політ був довгим. Отже, нахабна родина могла сповна "насолодитися" розрядженими гаджетами.

Чоловік оригінально помстився крадійці його місця

Раніше чоловік на ім'я Бен розповів, що незнайомка вкрала його місце у літаку. Жодні аргументи, чому не варто так робити, на неї не діяли. Вона заявила, що "хоче спати" й "не хоче рухатися". Тому Бен сів позаду, поставив собі таймер й раз у дві хвилини копав крісло нахабної жінки.