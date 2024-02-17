Лив рассказала, что они с родными заблаговременно позаботились о билетах и выбрали для себя удобные места. В то же время уже в самолете выяснилось: их украла другая семья.

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Сначала Лив попыталась объяснить ворам мест, что им стоит пересесть. Однако никакого ответа не получила. Муж и жена делали вид, как будто бы вообще не видят Лив, а их дочь-подросток пробормотала, что она пришла первой и заняла то место, которое хотела.

В конце концов, Лив решила не портить себе нервы и села на свободное место. Ее родственники также не протестовали. В то же время карма сработала почти мгновенно. Не прошло даже часа полета, как маме-воровке понадобилось зарядить телефон. Однако упс, что-то пошло не так. Женщина наконец перестала делать вид, что не замечает Лив и спросила, работают ли ее USB и розетка.

Лив заметила, что полет был долгим. Так что наглая семья могла сполна "насладиться" разряженными гаджетами.

Мужчина оригинально отомстил воровке его места

Ранее мужчина по имени Бен рассказал, что незнакомка украла его место в самолете. Никакие аргументы, почему не стоит так делать, на нее не действовали. Она заявила, что "хочет спать" и "не хочет двигаться". Поэтому Бен сел позади, поставил себе таймер и раз в две минуты копал кресло наглой женщины.