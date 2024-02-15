Найчастіше для літнього відпочинку на морі обирають курорти Італії та Греції. Окрім того, упродовж останніх років стрімко зростає популярність Хорватії. Країна приваблює туристів фантастичною природою та багатою історією. Популярності мандрівкам до Хорватії додали й зйомки серіалу "Гра престолів", які відбувалися у Дубровнику.

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Ці курорти не потребують додаткової реклами. Щороку їх відвідують тисячі туристів з різних куточків світу. Водночас експерти прогнозують, що найпопулярнішими влітку 2024 року стануть інші морські напрямки.

Які три морські напрямки очолять топ у 2024

Албанія

Тривалий час країна не могла розвивати свою туристичну сферу. При владі був диктатор, який ламав життя людей й будував бункери. Однак, на щастя, зараз Албанія – вільна й гостинна. Вона має все, що потрібно, аби назавжди вкрасти серця мандрівників: білосніжні пляжі, лагідне тепле море, запальні вечірки, смачну кухню та унікальні локації для екскурсій.



Албанія / Unsplash

Окрім того, Албанія – суттєво дешевша за ту ж Італію, Грецію або Хорватію. Відпочити на території країни можна доволі бюджетно, але при цьому не обмежуючи себе у радощах життя.

Кіпр

Популярність острова стрімко зростає. Туристів захоплює поєднання східної та західної культур, які переплелися серед вузеньких вуличок у містах-фортецях. Безліч історичних пам'яток роблять Кіпр справжньою локацією див для мандрівників. Окрім того, острів пропонує чудовий пляжний відпочинок та смачну місцеву кухню.



Кіпр / Cipruson

Балеарські острови

(Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера)

"Сім'я" островів, розташованих поблизу узбережжя Іспанії. Кожен мандрівник знайде свою локацію. Хто хоче розважитися з друзями на гучних вечірках, може обрати для себе Ібіцу. А шанувальникам спокійного відпочинку – дорога на Менорку. Там – просто фантастичні пляжі.



Ібіца / Unsplash

Туроператори рекомендують вже зараз бронювати літній відпочинок. Так, коли настане час їхати у відпустку, ви почуватиметеся максимально розслаблено, бо не доведеться вирішувати все в останню мить.