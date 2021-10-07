Аби мінімізувати неприємні ситуації, Міністерство закордонних справ оприлюднило інструкцію та рекомендацій у разі, якщо вас затримали чи арештували за кордоном.

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Що робити, якщо вас затримали за кордоном

У МЗС наголошують, що перше та найголовніше, що повинен зробити затриманий українець, – зв'язатися з дипломатичною або консульською установою України. Це передбачено Віденською конвенцією про консульські відносини 1963 року.

Ви маєте законне право наполягати на отриманні детальних пояснень щодо причини інциденту, контактувати з посольством чи консульством України для отримання захисту та забезпечення користування своїми правами, передбаченими законами іноземної держави та її міжнародними договорами,

– пояснив адвокат юридичної компанії ILF Олексій Харитонов.

У випадку затримання варто дотримуватися таких простих правил:

поводитися з представниками правоохоронних органів спокійно, ввічливо, не чинити опору та уникати дій, що можуть бути розцінені як провокативні;

скористатися правом на адвоката та перекладача;

дотримуватись порад консула та адвоката щодо алгоритму дій для забезпечення належного правового захисту.

Також, аби уникнути поліцейського свавілля, адвокат радить привертати до себе увагу перехожих, знімати події на відео.

Зверніть увагу! Перебуваючи за кордоном, завжди майте при собі документи, що підтверджують вашу особу.

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що консул може допомогти затриманому українцю:

отримати офіційну інформацію щодо обставин та причин затримання;

на прохання громадянина України сповістити членів його родини про затримання або арешт;

перевірити умови його утримання у місцях позбавлення волі та наявності у нього скарг на умови утримання;

сприяти членам родини ув'язненого в організації побачень з ним у місцях позбавлення волі;

довести до відома керівництва в'язниці інформацію про проблеми зі станом здоров'я утримуваного, а також проведення необхідного медичного обстеження та лікування.

Якщо ж ви не знайшли справедливості у національних інстанціях, ви можете звернутися до ЄСПЛ – європейського суду з прав людини.

Додамо, що наприкінці липня у польському Вроцлаві затримання українця закінчилося трагедією. 25-річний Дмитро Никифоренко був жорстоко побитий правоохоронцями, а згодом помер у витверезнику.