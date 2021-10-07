Аби мінімізувати неприємні ситуації, Міністерство закордонних справ оприлюднило інструкцію та рекомендацій у разі, якщо вас затримали чи арештували за кордоном.

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Що робити, якщо вас затримали за кордоном

У МЗС наголошують, що перше та найголовніше, що повинен зробити затриманий українець, – зв'язатися з дипломатичною або консульською установою України. Це передбачено Віденською конвенцією про консульські відносини 1963 року.

Ви маєте законне право наполягати на отриманні детальних пояснень щодо причини інциденту, контактувати з посольством чи консульством України для отримання захисту та забезпечення користування своїми правами, передбаченими законами іноземної держави та її міжнародними договорами,
– пояснив адвокат юридичної компанії ILF Олексій Харитонов.

У випадку затримання варто дотримуватися таких простих правил:

  • поводитися з представниками правоохоронних органів спокійно, ввічливо, не чинити опору та уникати дій, що можуть бути розцінені як провокативні;
  • скористатися правом на адвоката та перекладача;
  • дотримуватись порад консула та адвоката щодо алгоритму дій для забезпечення належного правового захисту.

Також, аби уникнути поліцейського свавілля, адвокат радить привертати до себе увагу перехожих, знімати події на відео.

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що консул може допомогти затриманому українцю:

  • отримати офіційну інформацію щодо обставин та причин затримання;
  • на прохання громадянина України сповістити членів його родини про затримання або арешт;
  • перевірити умови його утримання у місцях позбавлення волі та наявності у нього скарг на умови утримання;
  • сприяти членам родини ув'язненого в організації побачень з ним у місцях позбавлення волі;
  • довести до відома керівництва в'язниці інформацію про проблеми зі станом здоров'я утримуваного, а також проведення необхідного медичного обстеження та лікування.

Якщо ж ви не знайшли справедливості у національних інстанціях, ви можете звернутися до ЄСПЛ – європейського суду з прав людини.

Додамо, що наприкінці липня у польському Вроцлаві затримання українця закінчилося трагедією. 25-річний Дмитро Никифоренко був жорстоко побитий правоохоронцями, а згодом помер у витверезнику.