Чтобы минимизировать неприятные ситуации, Министерство иностранных дел опубликовало инструкцию и рекомендаций в случае, если вас задержали или арестовали за рубежом.

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Что делать, если вас задержали за рубежом

В МИД отмечают, что первое и самое главное, что должен сделать задержан украинец, – связаться с дипломатическим или консульским ведомством Украины. Это предусмотрено Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

Вы имеете законное право настаивать на получении подробных объяснений о причинах инцидента, контактировать с посольством или консульством Украины для получения защиты и обеспечения пользования своими правами, предусмотренными законами иностранного государства и его международными договорами,

– пояснил адвокат юридической компании ILF Алексей Харитонов.

В случае задержания следует придерживаться таких простых правил:

обращаться с представителями правоохранительных органов спокойно, вежливо, не оказывать сопротивления и избегать действий, которые могут быть расценены как провокационные;

воспользоваться правом на адвоката и переводчика;

придерживаться советов консула и адвоката по алгоритму действий для обеспечения надлежащей правовой защиты.

Также, чтобы избежать полицейского произвола, адвокат советует привлекать к себе внимание прохожих, снимать события на видео.

Обратите внимание! Находясь за границей, всегда имейте при себе документы, подтверждающие вашу личность.

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что консул может помочь задержанному украинцу:

получить официальную информацию относительно обстоятельств и причин задержания;

по просьбе гражданина Украины известить членов его семьи о задержании или аресте;

проверить условия его содержания в местах лишения свободы и наличия у него жалоб на условия содержания;

способствовать членам семьи заключенного в организации свиданий с ним в местах лишения свободы;

довести до сведения руководства тюрьмы информацию о проблемах с состоянием здоровья содержимого, а также проведения необходимого медицинского обследования и лечения.

Если вы не нашли справедливости в национальных инстанциях, вы можете обратиться в ЕСПЧ – европейского суда по правам человека.

Добавим, что в конце июля в польском Вроцлаве задержание украинца закончилось трагедией. 25-летний Дмитрий Никифоренко был жестоко избит правоохранителями, а впоследствии умер в вытрезвителе.