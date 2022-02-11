Що робити, коли в Польщі спиняє поліція: нова інструкція для водіїв

Коли вас зупинить поліція, ви можете нервувати. Але пам'ятайте, що офіцери теж нервують, адже вони ніколи не знають, чого очікувати від водіїв.

З 9 лютого у Польщі набула чинності нова інструкція для водіїв. Проте не хвилюйтеся – чим більше ви робите для забезпечення безпеки офіцера, тим більше ви забезпечуєте свою власну.

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Що передбачають нові вимоги

Короткий перелік того, що ви повинні робити, якщо офіцер дорожньої поліції зупинить ваш транспортний засіб, згідно з правилами, які були опубліковані МВС:

тримати руки на кермі;

включити аварійні вогні та ідентифікувати транспортний засіб;

на вимогу поліцейського відкрити моторний відсік транспортного засобу або показати інші місця в автомобілі.

Що робити, коли в Польщі спиняє поліція / Фото Іn Рoland

Хто може зупинити транспортний засіб для перевірки?

Огляд транспортних засобів можуть здійснювати:

поліцейські;

муніципальна та міська охорона у формі;

лісова та паркова охорона.

Але пам'ятайте, якщо співробітник поліції поводиться непрофесійно, запишіть і постарайтеся запам'ятати його номер жетона, прізвище, номерний знак транспортного засобу або інших розпізнавальних знаків.