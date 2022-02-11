Що робити, коли в Польщі спиняє поліція: нова інструкція для водіїв

З 9 лютого у Польщі набула чинності нова інструкція для водіїв. Проте не хвилюйтеся – чим більше ви робите для забезпечення безпеки офіцера, тим більше ви забезпечуєте свою власну.
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Що передбачають нові вимоги
Короткий перелік того, що ви повинні робити, якщо офіцер дорожньої поліції зупинить ваш транспортний засіб, згідно з правилами, які були опубліковані МВС:
- тримати руки на кермі;
- включити аварійні вогні та ідентифікувати транспортний засіб;
- на вимогу поліцейського відкрити моторний відсік транспортного засобу або показати інші місця в автомобілі.
Що робити, коли в Польщі спиняє поліція / Фото Іn Рoland
Хто може зупинити транспортний засіб для перевірки?
Огляд транспортних засобів можуть здійснювати:
- поліцейські;
- муніципальна та міська охорона у формі;
- лісова та паркова охорона.
Але пам'ятайте, якщо співробітник поліції поводиться непрофесійно, запишіть і постарайтеся запам'ятати його номер жетона, прізвище, номерний знак транспортного засобу або інших розпізнавальних знаків.