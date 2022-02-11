С 9 февраля в Польше вступила в силу новая инструкция для водителей. Однако не волнуйтесь – чем больше вы делаете для обеспечения безопасности офицера, тем больше вы обеспечиваете свою собственную.

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Что предусматривают новые требования

Краткий перечень того, что вы должны делать, если офицер дорожной полиции остановит транспортное средство, согласно правилам, которые были опубликованы МВД:

держать руки на руле;

включить аварийные огни и идентифицировать транспортное средство;

по требованию полицейского открыть моторный отсек транспортного средства или показать другие места в автомобиле.

Что делать, когда в Польше останавливает полиция / Фото Ип Рoland

Кто может остановить транспортное средство для проверки?

Осмотр транспортных средств могут осуществлять:

полицейские;

муниципальная и городская охрана в форме;

лесная и парковая охрана.

Но помните, если сотрудник полиции ведет себя непрофессионально, запишите и постарайтесь запомнить его номер жетона, фамилию, номерной знак транспортного средства или других опознавательных знаков.