Інколи мандрівники годинами стоять у величезних чергах до найвідоміших пам'яток, але пропускають інші локації, гідні їхньої уваги. Які неочевидні місця варто відвідати в Європі у 2024 році — далі в матеріалі.

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Місця, про які ви могли не знати

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air склала для своїх клієнтів список найкращих недооцінених пам'яток у європейських містах. Вони зібрали дані Tripadvisor, використовуючи для пошуку ключові слова "hidden gems", тобто "‎приховані коштовності". Відгуки інших туристів допомогли експертам скласти путівник з "‎прихованими перлинами" Європи.

Колекція Воллеса (Лондон)

Про Wallace Collection вдалося знайти найбільше позитивних відгуків. Любителі музеїв можуть тут побачити величезну експозицію картин, скульптур, зброї, меблів, порцеляни та обладунків. Головним експонатом колекції є легендарна картина голландського художника XVII століття Франса Хальса "Усміхнений кавалер".

Приємно, що вхід на перегляд постійної колекції безкоштовний, але за певні виставки та експозиції доведеться заплатити.

Художня виставка в Лондоні / Фото wallacecollection.org

Сент-Шапель (Париж)

Шалену популярність серед туристів у Франції має собор Нотр-Дам. Але готична капела Сент-Шапель на острові Сіте заслуговує більшої уваги, ніж вона отримує від гостей Парижа. Церква знаходиться на території колишнього королівського палацу. Тут можна годинами розглядати 1113 її вітражів. Вхід на територію храму коштує 13 євро.

Вітражі Сент-Шапель / Фото Unsplash

Музей Амстелкрінг (Амстердам)

Його будівля непомітно захована у будинку біля каналу в центрі Амстердама. Це таємна церква XVII століття. Сюди люди ходили молитися, оскільки не могли робити це публічно. Квиток до музею коштує 16,50 євро для дорослих.

Церква-музей Амстелкрінг / Фото Remi Mathis

10 найбільш недооцінених місць Європи:

Колекція Воллеса (Лондон); Сент-Шапель (Париж); Музей Амстелкрінг (Амстердам); Готичний квартал (Барселона); Цистерна Базиліка (Стамбул); Палаццо Доріа Памфілі (Рим); Підземна лікарня в музеї ядерного бункера "Рок" (Будапешт); Асамкірхе (Мюнхен); Сад Вртба (Прага); Петерскірхе (Відень).

А у цьому матеріалі ми підготували підбірку з найкращими локаціями в Європі, де тепло і сонячно навіть взимку. Екзотичний острів Мадейра, сонячний Кіпр та запальні Канари – читайте більше про напрямки, де тепло у будь-який сезон, за цим посиланням.