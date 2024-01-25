Numbeo формує рейтинг на основі інформації про споживчі ціни, вартість нерухомості та показники якості життя. За основу беруть прайси Нью-Йорка – він автоматично присуджує 100 балів.

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Всього в оновленому рейтингу 362 міста. Вартість життя в них оцінювали з урахуванням цін на харчові продукти, послуги ресторанів, на оренду. Оцінювали й купівельну спроможність населення.

10 найдорожчих міст світу

Гамільтон (Бермудські острови), Цюрих (Швейцарія), Базель (Швейцарія), Лозанна (Швейцарія), Сан-Хосе (США), ​​​Женева (Швейцарія), Сан Сан-Франциско (США), ​​Берн (Швейцарія), Вашингтон (США), Нью-Йорк (США).

Серед найдорожчих для життя міст Вільнюс (Литва) опинився зараз на 185-му місці, Рига (Латвія) – на 181-му, Варшава (Польща) – на 207-му, а Київ (Україна) – на 300-му.

5 міст Швейцарії увійшли до рейтингу найдорожчих у світі / Фото Unsplash

На трьох останніх місцях рейтингу опинилися пакистанські міста Ісламабад, Лахор та Карачі.

Додамо, що Numbeo – це сербський сервіс, онлайн-база даних про споживчі ціни, вартість нерухомості та показники якості життя. Сайт був заснований у квітні 2009 року колишнім співробітником Google Младеном Адамовичем, щоб користувачі могли обмінюватись та порівнювати інформацію про вартість життя в різних країнах та містах.

Найкращі міста для експатів у 2024 році

Оскільки світ стає більш взаємопов'язаним, дедалі більше людей розглядають можливість жити за кордоном. Принадність нового досвіду, кращих можливостей і вищої якості життя спонукали багатьох досліджувати можливість стати емігрантами. Однак, вибір найкращої країни для життя може бути непростим через безліч доступних варіантів.

Так, компанія ECA International опублікувала новий рейтинг найкращих міст для переїзду. Переможець не змінився – як і раніше, Берн. Хто ще потрапив до рейтингу – дізнайтеся за посиланням!