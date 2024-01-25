Другу половину січня називають найбільш депресивною порою року для жителів країн з помірним кліматом, як в Україні. Адже зима ще триватиме півтора місяця, свята закінчились, а сніг та холод вже дуже набридають. Тому влаштувати в цей час відпустку в одній із теплих країн – гарна ідея. Рейтинг локацій для тих, хто скучив за сонечком – далі в матеріалі.

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Острів Мадейра

Один з найекзотичніших островів Європи з неймовірними пейзажами. Тут і ботанічні сади, і мальовниче узбережжя, і величні гори, і вітряні пляжі. Середня температура взимку тут становить близько 21°C. Дощі йдуть часто, але тривають недовго. Саме завдяки вологому клімату на Мадейрі така пишна і яскрава зелень.

Любителі природи можуть прогулятися вздовж штучних каналів, які зрошують поля довкола острова. А столиця Мадейри, Фуншал, також може багато чого запропонувати туристам, зокрема прекрасну архітектуру і яскраве нічне життя.

Острів Мадейра

Природа Мадейри / Фото Pexels

Сицилія

Тут навіть наприкінці січня середня температура становить близько 16°C і бувають періоди яскравого сонця. Лютий – це також пік сезону морських їжаків, тому гурмани можуть насолодитися цим унікальним делікатесом у місцевих ресторанах.

Взимку на острові людей набагато менше, ніж в інші сезони, тому туристи можуть насолоджуватися чудовими вулицями міст і пам'ятками без натовпу. Водночас саме взимку на Сицилії організовують безліч фестивалів.

Кіпр

Справжні шанувальники сонця оцінять зиму на цьому невеликому острові. Температура повітря близько 17°C, але п'ять годин сонячного світла на день заряджають потужною дозою вітаміну D.

Розташований у східному Середземномор'ї, Кіпр пропонує прекрасні пляжі Пафосу, яскраве нічне життя Лімасолу та чудові музеї й ресторани Нікосії. Водночас відпочинок на Кіпрі значно дешевший в зимові місяці, ніж у високий сезон.

Зимовий Кіпр

Сонячна зима на Кіпрі / Фото Unsplash

Канарські острови

Канарські острови мають приємний клімат протягом усього року з приблизно 300 сонячними днями. Це завдяки їхній близькості до африканського узбережжя. Іспанські острови Тенеріфе, Фуертевентура, Лансароте і Гран-Канарія пропонують контраст нестримних розваг і спокійних пляжів.

Інколи популярні туристичні напрямки взимку перетворюються на міста-привиди. Але це не стосується Канарських островів – тут курорти жваві цілий рік.

Мальта

Невелика кількість опадів взимку і середня температура близько 16°C – це все про Валлетту. Столиця Мальти є райським місцем для прогулянок взимку.

На острові є понад дев'ять об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут багато гаваней, затишних рибальських сіл та скелястих бухт. Туристів вражає мегалітичний храмовий комплекс Джгантія, який навіть старіший за єгипетські піраміди.

Сонце на Мальті

Комфортна зима у Валлетті / Фото Unsplash

Марбелья

Зима в іспанській Марбельї дарує чудову можливість поніжитись на пляжі або насолодитися заходом сонця на ідеальній терасі.

Місцева зима – найкращий сезон для любителів гри у гольф. Також цей період сподобається прихильникам прогулянок і піших походів. А якщо ви фанат шопінгу, вирушайте до бутиків Пуерто-Бануса.

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