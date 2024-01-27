Иногда путешественники часами стоят в огромных очередях к самым известным достопримечательностям, но пропускают другие локации, достойные их внимания. Какие неочевидные места стоит посетить в Европе в 2024 году – далее в материале.

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Места, о которых вы могли не знать

Бюджетная авиакомпания Wizz Air составила для своих клиентов список лучших недооцененных достопримечательностей в европейских городах. Они собрали данные Tripadvisor, используя для поиска ключевые слова "hidden gems", то есть "скрытые драгоценности". Отзывы других туристов помогли экспертам составить путеводитель по "скрытым жемчужинам" Европы.

Коллекция Уоллеса (Лондон)

О Wallace Collection удалось найти больше всего положительных отзывов. Любители музеев могут здесь увидеть огромную экспозицию картин, скульптур, оружия, мебели, фарфора и доспехов. Главным экспонатом коллекции является легендарная картина голландского художника XVII века Франса Хальса "Улыбающийся кавалер".

Приятно, что вход на просмотр постоянной коллекции бесплатный, но за определенные выставки и экспозиции придется заплатить.

Художественная выставка в Лондоне / Фото wallacecollection.org

Сент-Шапель (Париж)

Бешеной популярностью среди туристов во Франции пользуется собор Нотр-Дам. Но готическая капелла Сент-Шапель на острове Сите заслуживает большего внимания, чем она получает от гостей Парижа. Церковь находится на территории бывшего королевского дворца. Здесь можно часами рассматривать 1113 ее витражей. Вход на территорию храма стоит 13 евро.

Витражи Сент-Шапель / Фото Unsplash

Музей Амстелкринг (Амстердам)

Его здание незаметно спрятано в доме возле канала в центре Амстердама. Это тайная церковь XVII века. Сюда люди ходили молиться, поскольку не могли делать это публично. Билет в музей стоит 16,50 евро для взрослых.

Церковь-музей Амстелкринг / Фото Remi Mathis

10 самых недооцененных мест Европы:

Коллекция Уоллеса (Лондон); Сент-Шапель (Париж); Музей Амстелкринг (Амстердам); Готический квартал (Барселона); Цистерна Базилика (Стамбул); Палаццо Дориа Памфили (Рим); Подземная больница в музее ядерного бункера "Рок" (Будапешт); Ассамкирхе (Мюнхен); Сад Вртба (Прага); Петерскирхе (Вена).

А в этом материале мы подготовили подборку с лучшими локациями в Европе, где тепло и солнечно даже зимой. Экзотический остров Мадейра, солнечный Кипр и зажигательные Канары – читайте больше о направлениях, где тепло в любой сезон, по этой ссылке.