До Гданська на вікенд: що подивитись у морській столиці Польщі за 2 дні
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
У Польщі стартували довгі вихідні. І якщо вам захочеться провести ці дні цікаво й з користю, пропонуємо завітати до Гданська. Це ідеальне місто для незабутнього вікенду, хоча пам’яток та історичних місць вистачило б набагато довше.
Гданськ – це місто, сповнене свободи. Він відкритий світу, толерантний і позбавлений будь-яких комплексів. Морська столиця Польщі розташована у Поморському воєводстві та є частиною Триміста. А ще вона радує сучасністю, яка органічно поєднується з традиціями. Пахне морським бризом і сосновим лісом. Місто вражає своєю багатою історією та безліччю цікавих пам'яток, які варто побачити. Тож ми підготували ідеї дня 2-денного знайомства з Гданськом.
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Що подивитися в Гданську за 2 дні
Щоб помилуватись історичною частиною міста, архітектурою та "трикутними" будиночками, прямуйте до Старого міста. Почніть маршрут зі Зелених воріт. Пройшовши їх, ви потрапите на вулицю Длугі тарг, а звідти вийдете на так званий Королівський шлях. На перших поверхах житлових будинків є чимало атмосферних приміщень. Наприклад, улюблене місце дітей – фабрика цукерок Ciu Ciu.
Вартий уваги і Шекспірівський Театр. Його приміщення – сучасна будівля, створена за проєктом італійця Ренато Ріцці.
Щоб подивитись на місто і затоку з висоти пташиного польоту, варто подолати 409 сходинок і вийти на терасу дзвіниці базиліки Успіння Пресвятої Богородиці – це справжня візитівка міста.
А щоб насолодитися природою і поспостерігати за пташками, варто поїхати на схід Гданська. Тут є острів Собешево з заповідниками Ptasi Raj і Mewia Łacha.
А фанатами футболу сподобається стадіон ENERGA Gdańsk, що збудували до Євро-2012. І за дизайном він схожий на величезний бурштин.До слова! До Гданська зручно доїхати автобусом чи потягом Інтерсіті.
Де смачно поїсти в Гданську
У Гданську є незліченна кількість ресторанів, барів, бістро та кафе. Ось список смачних місць, що рекомендують самі жителі Триміста.
На сніданок
- Słony Spichlerz (Wyspa Spichrzów, Chmielna 10) – місце, де з 09:00 до 12:00 працює Breakfast Market. Тут можна скуштувати солодкий або солоний сніданок. Ви можете вибрати страви, які подають зранку в американських, італійських чи польських закладах.
- Vidokówka (Grunwaldzka Avenue 472c) – тут можна поласувати смачним сніданком з кашубських та коцевських продуктів.
На обід і вечерю
- Ryż (Stary Rynek Oliwski 2) – це найкращий тайський ресторан у Польщі. Обов’язково скуштуйте тайський холодний чай з кокосовим молоком і хрусткою качкою.
- Trienta Y Tres (Aleja Grunwaldzka 472c) – ресторан розташований на 33 поверсі хмарочоса Olivia Star і пропонує страви іспанської кухні. У меню є тапаси, бріоші, які випікаються на місці, кальмари, восьминоги та коржі. Це ідеальне місце, щоб спостерігати за заходом сонця. Зауважте, що попереднє бронювання столиків – обов'язкове.
- Słony Spichlerz (Wyspa Spichrzów, Chmielna 10) – ми вже згадували це місце для сніданку, але також рекомендуємо його для обіду чи вечері. Тут є 9 гастрономічних точок, які пропонують, серед іншого, азійську, мексиканську й італійську кухні.
- Хліб і вино (Wyspa Spichrzów, Stągiewna 17) – у меню переважає італійська кухня.