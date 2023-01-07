Гданьск – это город, который открыт миру, толерантен и лишен каких-либо комплексов. Морская столица Польши находится в Поморском воеводстве и является частью Труймяста. А еще она радует современностью, органично сочетающейся с традициями. Пахнет морским бризом и сосновым лесом. Город поражает своей богатой историей и множеством достопримечательностей, которые стоит увидеть. Мы подготовили идеи дня 2-дневного знакомства с Гданьском.

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Гданьск / Фото pexels

Что посмотреть в Гданьске за 2 дня

Чтобы полюбоваться исторической частью города, архитектурой и "треугольными" домами, направляйтесь к Старому городу. Начните маршрут с Зеленых врат. Пройдя их, вы попадете на улицу Длуги тарг, а оттуда выйдете на так называемый Королевский путь. На первых этажах жилых домов немало атмосферных помещений. К примеру, любимое место детей – фабрика конфет Ciu Ciu.

Достойный внимания и Шекспировский Театр. Его помещение – современное здание, созданное по проекту итальянца Ренато Рицци.

Чтобы посмотреть на город и залив с высоты птичьего полета, следует преодолеть 409 ступенек и выйти на террасу колокольни базилики Успения Пресвятой Богородицы – это настоящая визитка города.

А чтобы насладиться природой и понаблюдать за птичками, стоит поехать на восток Гданьска. Тут есть остров Собешево с заповедниками Ptasi Raj и Mewia Lacha.

А фанатам футбола понравится стадион ENERGA Gdańsk, построившихся к Евро-2012. И по дизайну он похож на огромный янтарь.

К слову! До Гданьска удобно доехать на автобусе или поезде Интерсити.

Морская столица Польши с высоты птичьего полета / Фото pexels

Где вкусно поесть в Гданьске

В Гданьске есть множество ресторанов, баров, бистро и кафе. Вот список вкусных мест, которые рекомендуют сами жители Труймяста.

На завтрак

Słony Spichlerz (Wyspa Spichrzów, Chmielna 10) – место, где с 09.00 до 12.00 работает Breakfast Market. Здесь можно отведать сладкий или соленый завтрак. Вы можете выбрать блюда, которые подают с утра в американских, итальянских или польских заведениях.

– место, где с 09.00 до 12.00 работает Breakfast Market. Здесь можно отведать сладкий или соленый завтрак. Вы можете выбрать блюда, которые подают с утра в американских, итальянских или польских заведениях. Vidokowka (Grunwaldzka Avenue 472c) – здесь можно полакомиться вкусным завтраком из кашубских и коцевских продуктов.

На обед и ужин