Гданськ – це місто, сповнене свободи. Він відкритий світу, толерантний і позбавлений будь-яких комплексів. Морська столиця Польщі розташована у Поморському воєводстві та є частиною Триміста. А ще вона радує сучасністю, яка органічно поєднується з традиціями. Пахне морським бризом і сосновим лісом. Місто вражає своєю багатою історією та безліччю цікавих пам'яток, які варто побачити. Тож ми підготували ідеї дня 2-денного знайомства з Гданськом.

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Гданськ / Фото pexels

Що подивитися в Гданську за 2 дні

Щоб помилуватись історичною частиною міста, архітектурою та "трикутними" будиночками, прямуйте до Старого міста. Почніть маршрут зі Зелених воріт. Пройшовши їх, ви потрапите на вулицю Длугі тарг, а звідти вийдете на так званий Королівський шлях. На перших поверхах житлових будинків є чимало атмосферних приміщень. Наприклад, улюблене місце дітей – фабрика цукерок Ciu Ciu.

Вартий уваги і Шекспірівський Театр. Його приміщення – сучасна будівля, створена за проєктом італійця Ренато Ріцці.

Щоб подивитись на місто і затоку з висоти пташиного польоту, варто подолати 409 сходинок і вийти на терасу дзвіниці базиліки Успіння Пресвятої Богородиці – це справжня візитівка міста.

А щоб насолодитися природою і поспостерігати за пташками, варто поїхати на схід Гданська. Тут є острів Собешево з заповідниками Ptasi Raj і Mewia Łacha.

А фанатами футболу сподобається стадіон ENERGA Gdańsk, що збудували до Євро-2012. І за дизайном він схожий на величезний бурштин.

До слова! До Гданська зручно доїхати автобусом чи потягом Інтерсіті.

Морська столиця Польщі з висоти пташиного польоту / Фото pexels

Де смачно поїсти в Гданську

У Гданську є незліченна кількість ресторанів, барів, бістро та кафе. Ось список смачних місць, що рекомендують самі жителі Триміста.

На сніданок

Słony Spichlerz (Wyspa Spichrzów, Chmielna 10) – місце, де з 09:00 до 12:00 працює Breakfast Market. Тут можна скуштувати солодкий або солоний сніданок. Ви можете вибрати страви, які подають зранку в американських, італійських чи польських закладах.

– місце, де з 09:00 до 12:00 працює Breakfast Market. Тут можна скуштувати солодкий або солоний сніданок. Ви можете вибрати страви, які подають зранку в американських, італійських чи польських закладах. Vidokówka (Grunwaldzka Avenue 472c) – тут можна поласувати смачним сніданком з кашубських та коцевських продуктів.

На обід і вечерю