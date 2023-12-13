Варті того, щоб чекати: які туристичні локації у світі збирають найбільші черги

Туризм відроджується після пандемії. У деяких країнах біля популярних локацій ажіотаж навіть перевищує часи докарантинних обмежень. Стало відомо, які туристичні пам'ятки світу мають найбільші черги на відвідування.

Останнім часом багато популярних напрямків переповнені туристами. Мандрівників дратують довжелезні черги, які вибудовуються біля визначних культурних пам'яток. Які локації приваблюють туристів найбільше і через це збирають годинні черги – читайте далі.

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Найдовше очікування в Парижі, Римі та Лондоні

Експерти туристичного порталу hawaiianislands.com дослідили понад 10 мільйонів відгуків на платформі для подорожей TripAdvisor. Там мандрівники зазвичай розповідають про свої враження і досвід після відвідування популярних локацій світу. Аналітики відібрали 1000 найпопулярніших пам'яток та вивчили всі відгуки, де відвідувачі скаржилися на довгі черги.

Ейфелева вежа в Парижі стала беззаперечним лідером цього рейтингу. У своїх відгуках про неї туристи згадували "‎довгі черги" аж 4 799 разів.

На другій позиції справедливо опинилося колесо огляду London eye у британській столиці. Про тривале очікування в черзі розповідали у 4 756 відгуках.

Третім туристичним магнітом із довгими чергами став римський Колізей. У 4 262 відгуках відвідувачі поскаржились на довге очікування.

Туристи чекають на вхід до Колізею / Фото Pexels

ТОП-10 локацій для туристів із найдовшими чергами у світі:

Ейфелева вежа (Франція); Колесо огляду в Лондоні (Велика Британія); Колізей (Італія); Тематичний парк "Леголенд‎" (Велика Британія); Храм Святого Сімейства (Іспанія); Емпайр-Стейт-Білдінг (США); Тематичний парк Alton Towers (Велика Британія); Парк розваг Siam Park (Іспанія); Діснейленд (Франція); Тематичний парк Universal Studios (Сінгапур).

Які країни залишаються "‎незіпсованими" масовим туризмом

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рейтинг країн, які досі залишаються вільними від масового туризму і зберігають свою ідентичність. Історичні міста світу часто переповнені або забруднені, тому втрачають свою привабливість для тих мандрівників, які цінують справжню культуру.

У світі кілька країн, які змогли встояти і не втратити свою автентичність через натовпи туристів. На першому місці цього списку – Ісландія. Вона залишається чудовим місцем для спостереження за Північним сяйвом та дослідження пляжів із чорним вулканічним піском.

Повний перелік країн, які залишаються "‎незіпсованими" овертуризмом – дивіться за посиланням.