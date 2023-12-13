В последнее время многие популярные направления переполнены туристами. Путешественников раздражают длинные очереди, которые выстраиваются возле достопримечательностей. Какие локации привлекают туристов больше всего и поэтому собирают часовые очереди – читайте дальше.

Интересно В парижском Лувре поднимут цену за вход: сколько будет стоить билет

Самое долгое ожидание в Париже, Риме и Лондоне

Эксперты туристического портала hawaiianislands.com исследовали более 10 миллионов отзывов на платформе для путешествий TripAdvisor. Там путешественники обычно рассказывают о своих впечатлениях и опыте после посещения популярных локаций мира. Аналитики отобрали 1000 популярнейших достопримечательностей и изучили все отзывы, где посетители жаловались на длинные очереди.

Эйфелева башня в Париже стала безоговорочным лидером этого рейтинга. В своих отзывах о ней туристы упоминали "длинные очереди" аж 4 799 раз.

На второй позиции справедливо оказалось колесо обзора London eye в британской столице. О длительном ожидании в очереди рассказывали в 4 756 отзывах.

Третьим туристическим магнитом с длинными очередями стал римский Колизей. В 4 262 отзывах посетители пожаловались на долгое ожидание.

Туристы ожидают входа в Колизей / Фото Pexels

ТОП-10 локаций для туристов с самыми длинными очередями в мире:

Эйфелева башня (Франция); Колесо обзора в Лондоне (Великобритания); Колизей (Италия); Тематический парк "Леголенд‎" (Великобритания); Храм Святого Семейства (Испания); Эмпайр-Стейт-Билдинг (США); Тематический парк Alton Towers (Великобритания); Парк развлечений Siam Park (Испания); Диснейленд (Франция); Тематический парк Universal Studios (Сингапур).

Какие страны остаются "неиспорченными" массовым туризмом

Напомним, ранее мы рассказывали о рейтинге стран, которые до сих пор остаются свободными от массового туризма и сохраняют свою идентичность. Исторические города мира часто переполнены или загрязнены, поэтому теряют свою привлекательность для тех путешественников, которые ценят настоящую культуру.

В мире несколько стран, которые смогли устоять и не потерять свою подлинность из-за толп туристов. На первом месте этого списка – Исландия. Она остается отличным местом для наблюдения за Северным сиянием и исследования пляжей с черным вулканическим песком.

Полный список стран, которые остаются "неиспорченными" овертуризмом – смотрите по ссылке.