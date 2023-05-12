Гайд Ліверпулем: що побачити у місті Євробачення-2023
Цього тижня британський Ліверпуль від імені України приймає пісенний конкурс Євробачення. Місто гостинно зустріло фанатів з усього світу. Цьогоріч вулиці Ліверпуля поринули в особливу атмосферу – звідусіль видніються синьо-жовті кольори.
Цікаво, що британський Ліверпуль є містом-побратимом української Одеси. Це портове місто на північно-західному узбережжі Англії. Тут відносно м'яке літо і прохолодна зима. Ліверпуль – один з головних культурних і туристичних центрів Великої Британії. Навіть якщо забути про Євробачення, є безліч причин, щоб відвідати місто на річці Мерсі, пише 24 Канал.
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В Ліверпулі буде цікаво і поціновувачам історії, і меломанам, і футбольним фанатам. Що робити на батьківщині "Бітлз" та які місця обов'язково варто відвідати, розповідаємо далі.
Що побачити у Ліверпулі
Порт Ліверпуля
Візитівка міста – його порт. Він був заснований в 1207 році. Саме сюди прибували купці і проводили ярмарки. Кораблі привозили екзотичні вантажі, звідси ж відпливали емігранти. Тут можна відчути, як місто протягом століть наповнювали різні культури та традиції.
Серце міста – порт Ліверпуля / Фото Unsplash
Музика – всюди
Ліверпуль визнаний світовою столицею музики. Він навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса, адже місцеві музиканти записали найбільше в світі успішних синглів. Не останню роль у цьому відіграв культовий гурт "Бітлз", який зародився саме тут. Портовий Ліверпуль тривалий час мав лише одну популярну принаду – музей тих самих "Бітлз", але з часом місто розвинуло свій туристичний та культурний потенціал. Побачити музей та пам'ятник "Бітлз" у Ліверпулі – обов'язково!
"Бітлз" одягли у вишиванки на честь Євробачення / Фото з інстаграму Євробачення
Футбольна атмосфера
Навіть якщо ви не футбольний фанат, не відмовляйте собі у спокусі відвідати футбольний матч в Ліверпулі. Місцеві жителі – затяті футбольні вболівальники. Якщо вам вдасться потрапити на гру на стадіон "Енфілд", ви гарантовано будете вражені. І не тільки грою топових футболістів, а й підтримкою фанатів.
Атмосфера на стадіоні "Енфілд" / Фото Pixabay
Мистецтво у порту
Радимо зазирнути в Ліверпульську художню галерею "Тейт". Вона розташувалась у складських приміщеннях порту. За стінами з червоної цегли зібрана вражаюча колекція сучасного мистецтва. Галерея заслужено стала одним із центрів культурного життя Ліверпуля.
Галерея "Тейт" регулярно проводить виставки сучасного мистецтва / Фото The Guide Liverpool
Що скуштувати в Ліверпулі
У місті досить розвинена гастрономічна культура. Можна знайти ресторани на будь-який смак і гаманець. Із страв варто скуштувати витримані стейки, класичну ліверпульську страву скауз (м'ясне рагу) та рибу (наполегливо радимо палтус). Деякі з найпопулярніших ресторанів можна знайти в промисловому районі Балтійський трикутник.
Поруч радимо відвідати модний Балтійський ринок їжі. Це фуд-хол, у якому можна скуштувати все: від індійської кухні до бургерів.
Шукайте тут: Baltic Market, Liverpool L8 5RE, Great Britain
З напоїв однозначно рекомендуємо британський чай у всіх можливих варіаціях. Також вас не розчарує місцеве пиво та популярний британський алкогольний коктейль "Еспресо мартіні".
Балтійський ринок їжі: тут можна знайти все / Фото Secret Liverpool
Атмосфера "українського Євробачення" додає ще більше туристичної привабливості Ліверпулю. Зараз місто дихає атмосферою музики та підтримки України. У багатьох районах щодня відбуваються вечірки, виставки та концерти. На вулицях можна зустріти автентичні українські інсталяції. Так, у Ліверпулі зараз святково і гамірно. Але ніхто не дозволяє собі забути, що цей конкурс мала приймати Україна. І це колись обов’язково станеться знову.