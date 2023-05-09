Монумент обклали мішками з піском, як це робили із культурними пам'ятками в Україні. Навіщо британці це зробили, і який вигляд має пам'ятник зараз, дивіться далі.

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Яка ціль ліверпульської інсталяції

Пам'ятник адміралу Нельсону в Ліверпулі обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною. Це інсталяція, покликана привернути увагу до захисту культурних об'єктів від агресії Росії та нагадати світові про війну.

Ось так виглядає зараз монумент адміралу Нельсону в Ліверпулі: дивіться відео

На пам'ятнику між мішками з піском встановили екрани з динаміками, на яких показують фільм про андеграундну музичну сцену. Він знятий за участю українських музикантів.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2023 приймає британський Ліверпуль. Україна перемогла в конкурсі минулого року, але не змогла провести Євробачення з міркувань безпеки.

Від України за перемогу в Євробаченні-2023 буде боротися гурт TVORCHI з піснею "‎Heart of Steel". Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. А фінальна частина – 13 травня.