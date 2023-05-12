Интересно, что британский Ливерпуль является городом-побратимом украинской Одессы. Это портовый город на северо-западном побережье Англии. Здесь относительно мягкое лето и прохладная зима. Ливерпуль – один из главных культурных и туристических центров Великобритании. Даже если забыть о Евровидении, есть множество причин, чтобы посетить город на реке Мерси, пишет 24 Канал.

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В Ливерпуле будет интересно и любителям истории, и меломанам, и футбольным фанатам. Что делать на родине "Битлз" и какие места обязательно стоит посетить, рассказываем дальше.

Что увидеть в Ливерпуле

Порт Ливерпуля

Визитная карточка города – его порт. Он был основан в 1207 году. Именно сюда прибывали купцы и проводили ярмарки. Корабли привозили экзотические грузы, отсюда отплывали эмигранты. Здесь можно почувствовать, как город на протяжении веков наполняли разные культуры и традиции.

Сердце города – порт Ливерпуля / Фото Unsplash

Музыка – везде

Ливерпуль признан мировой столицей музыки. Он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь местные музыканты записали больше всего в мире успешных синглов. Не последнюю роль в этом сыграла культовая группа "Битлз", которая появилась именно здесь. Портовый Ливерпуль долгое время имел лишь одну популярную приманку для туристов – музей тех же "Битлз", но со временем город развил свой туристический и культурный потенциал. Увидеть музей и памятник "Битлз" в Ливерпуле – обязательно!

"‎Битлз" одели в вышиванки в честь Евровидения / Фото из инстаграма Евровидения

Футбольная атмосфера

Даже если вы не футбольный фанат, не отказывайте себе в удовольствии посетить футбольный матч в Ливерпуле. Местные жители – ярые футбольные болельщики. Если вам удастся попасть на игру на стадион "Энфилд", вы гарантированно будете поражены. И не только игрой топовых футболистов, но и поддержкой фанатов.

Атмосфера на стадионе "Энфилд" / Фото Pixabay

Искусство в порту

Советуем заглянуть в Ливерпульскую художественную галерею "Тейт". Она разместилась в складских помещениях порта. За стенами из красного кирпича собрана поразительная коллекция современного искусства. Галерея по праву стала одним из центров культурной жизни Ливерпуля.

Галерея "Тейт" регулярно проводит выставки современного искусства / Фото The Guide Liverpool

Что попробовать в Ливерпуле

В городе достаточно развита гастрономическая культура. Можно найти рестораны на любой вкус и кошелек. Из блюд следует отведать выдержанные стейки, классическое ливерпульское блюдо скауз (мясное рагу) и рыбу (настоятельно рекомендуем палтус ). Некоторые из самых популярных ресторанов можно найти в промышленном районе Балтийского треугольника.

Рядом рекомендуем посетить модный Балтийский рынок еды. Это фуд-холл, в котором можно попробовать все: от индийской кухни до бургеров.

Ищите здесь: Baltic Market, Liverpool L8 5RE, Great Britain

Из напитков однозначно рекомендуем английский чай во всех возможных вариантах. Также вас не разочарует местное пиво и популярный британский алкогольный коктейль "Эспрессо мартини".

Балтийский рынок еды: здесь можно найти все / Фото Secret Liverpool

Атмосфера "украинского Евровидения" добавляет еще больше туристической привлекательности Ливерпулю. Сейчас город дышит атмосферой музыки и поддержки Украины. Во многих районах ежедневно проходят вечеринки, выставки и концерты. На улицах можно встретить особенные украинские инсталляции. Да, в Ливерпуле сейчас празднично и шумно. Но никто не позволяет себе забыть, что этот конкурс должна принимать Украина. И это когда-нибудь обязательно произойдет снова.