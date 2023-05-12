Цікаво, що британський Ліверпуль є містом-побратимом української Одеси. Це портове місто на північно-західному узбережжі Англії. Тут відносно м'яке літо і прохолодна зима. Ліверпуль – один з головних культурних і туристичних центрів Великої Британії. Навіть якщо забути про Євробачення, є безліч причин, щоб відвідати місто на річці Мерсі, пише 24 Канал.

Читайте також: Пам'ятник Нельсону в Ліверпулі обнесли піском: навіщо і як він тепер виглядає

В Ліверпулі буде цікаво і поціновувачам історії, і меломанам, і футбольним фанатам. Що робити на батьківщині "‎Бітлз" та які місця обов'язково варто відвідати, розповідаємо далі.

Що побачити у Ліверпулі

Порт Ліверпуля

Візитівка міста – його порт. Він був заснований в 1207 році. Саме сюди прибували купці і проводили ярмарки. Кораблі привозили екзотичні вантажі, звідси ж відпливали емігранти. Тут можна відчути, як місто протягом століть наповнювали різні культури та традиції.

Серце міста – порт Ліверпуля / Фото Unsplash

Музика – всюди

Ліверпуль визнаний світовою столицею музики. Він навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса, адже місцеві музиканти записали найбільше в світі успішних синглів. Не останню роль у цьому відіграв культовий гурт "‎Бітлз", який зародився саме тут. Портовий Ліверпуль тривалий час мав лише одну популярну принаду – музей тих самих "‎Бітлз", але з часом місто розвинуло свій туристичний та культурний потенціал. Побачити музей та пам'ятник "‎Бітлз" у Ліверпулі – обов'язково!

"‎Бітлз" одягли у вишиванки на честь Євробачення / Фото з інстаграму Євробачення

Футбольна атмосфера

Навіть якщо ви не футбольний фанат, не відмовляйте собі у спокусі відвідати футбольний матч в Ліверпулі. Місцеві жителі – затяті футбольні вболівальники. Якщо вам вдасться потрапити на гру на стадіон "‎Енфілд", ви гарантовано будете вражені. І не тільки грою топових футболістів, а й підтримкою фанатів.

Атмосфера на стадіоні "‎Енфілд" / Фото Pixabay

Мистецтво у порту

Радимо зазирнути в Ліверпульську художню галерею "‎Тейт". Вона розташувалась у складських приміщеннях порту. За стінами з червоної цегли зібрана вражаюча колекція сучасного мистецтва. Галерея заслужено стала одним із центрів культурного життя Ліверпуля.

Галерея "‎Тейт" регулярно проводить виставки сучасного мистецтва / Фото The Guide Liverpool

Що скуштувати в Ліверпулі

У місті досить розвинена гастрономічна культура. Можна знайти ресторани на будь-який смак і гаманець. Із страв варто скуштувати витримані стейки, класичну ліверпульську страву скауз (м'ясне рагу) та рибу (наполегливо радимо палтус). Деякі з найпопулярніших ресторанів можна знайти в промисловому районі Балтійський трикутник.

Поруч радимо відвідати модний Балтійський ринок їжі. Це фуд-хол, у якому можна скуштувати все: від індійської кухні до бургерів.

Шукайте тут: Baltic Market, Liverpool L8 5RE, Great Britain

З напоїв однозначно рекомендуємо британський чай у всіх можливих варіаціях. Також вас не розчарує місцеве пиво та популярний британський алкогольний коктейль "‎Еспресо мартіні".

Балтійський ринок їжі: тут можна знайти все / Фото Secret Liverpool

Атмосфера "‎українського Євробачення" додає ще більше туристичної привабливості Ліверпулю. Зараз місто дихає атмосферою музики та підтримки України. У багатьох районах щодня відбуваються вечірки, виставки та концерти. На вулицях можна зустріти автентичні українські інсталяції. Так, у Ліверпулі зараз святково і гамірно. Але ніхто не дозволяє собі забути, що цей конкурс мала приймати Україна. І це колись обов’язково станеться знову.