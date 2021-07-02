Пасажири очікують в аеропортах на півтори години більше: що не так з перевіркою COVID-паспортів

1 липня COVID-сертифікати у ЄС набрали чинності. Мета їх запровадження полягала у тому, щоб полегшити можливість подорожей між країнами Європи. Натомість пасажири в аеропортах скаржаться на неорганізованість.

Через відсутність уніфікованих процедур пасажири проводять в аеропортах на півтори години більше, ніж раніше. Група асоціацій цивільної авіації в Європі вже написала листа керівникам держав та урядів ЄС зі скаргою щодо відсутності координації та контролю.

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Яка ситуація в аеропортах

Неймовірні черги та збільшений вп'ятеро час реєстрації – так описують ситуацію в аеропортах ті, хто намагалися здійснити подорож з COVID-паспортами. Багато правил є суперечливими, що викликає розгубленість як у мандрівників, так і в працівників аеропортів. Так, у деяких країнах форми з персональними даними потрібно заповнювати в Інтернеті, а в інших – на папері. Також іноді в аеропортах все ще відсутні пристрої для зчитування цифрових кодів.

Міжнародні організації, що об'єднують авіакомпанії та аеропорти, критикують той факт, що серед 27 країн Європейського Союзу існує щонайменше 10 різних способів перевірити той самий цифровий сертифікат COVID.

Поки що Міжнародна рада аеропортів, Асоціація авіакомпаній європейських регіонів та Міжнародна асоціація повітряного транспорту чекають реакції на свій лист. Вони сподіваються на те, що автоматизація процесів допоможе покращити ситуацію в аеропортах. Інакше, якщо кількість пасажирів зросте до показників 2019 року, хаосу не уникнути.

До речі, Україна і Європейський Союз досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів. Попередньо українські паспорти вакцинації проти коронавірусу погодилися визнати такі країни: